Степанов: В Украине намерены провести трансплантацию легких и конечностей

В Украине в 2021 году планируют впервые провести трансплантации легких, а также верхних и нижних конечностей, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Наша цель в 2021 году: минимум 250 трансплантаций. В наших планах в 2021 году – не отправлять людей на трансплантацию почки и печени за границу, наши врачи в состоянии сделать эти трансплантации. Также планируем в этом году провести трансплантацию легких, верхних и нижних конечностей",- сказала он.

Министр добавил, что также планируется внедрить пакет Программы медгарантий по сопровождению пациентов после трансплантации.

"Нам необходимо внедрить пакет Программы медгарантий медуслуг по посттрансплантационному сопровождению. Также мы разработаем механизм привлечения к транспортировке анатомических материалов и реципиентов всех видов транспорта, в том числе гражданской авиации, авиационного транспорта ГСЧС, Нацполиции, Госпогранслужбы",- сказал Степанов.

"Помимо этого, мы планируем внедрить инструменты оценки качества работы отделений интенсивной терапии и механизм оценки ведения пациентов с поражением головного мозга в медучреждениях. Также остро стоит вопрос налаживания в сфере медицинского образования, повышения квалификации специалистов. Для этого мы будем внедрять программы отправки наших специалистов на стажировку за границу", - добавил он.

Степанов подчеркнул, что с 1 января в Украине работает Единая государственная информационная система по вопросам трансплантации органов и тканей (ЕГИСТ), которая объединяет донора и реципиента.