Медицина

13:35 03.01.2021

В Египте разрешили применять вакцину компании Sinopharm от COVID-19

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В Египте разрешили применять вакцину компании Sinopharm от COVID-19

Надзорные ведомства Египта разрешили для экстренного применения вакцину от COVID-19, разработанную китайской компанией Sinopharm, сообщают китайские СМИ со ссылкой на главу египетского Минздрава Халу Зайед.

"Завтра утром управление Египта по лекарствам (EDA) направит нам (в министерство - ИФ) официальное разрешение, которое уже было выдано сегодня", - сказала она.

Министр отметила, что EDA провело четыре теста партии вакцин Sinopharm, полученных Египтом 10 декабря 2020 года, и испытания показали безопасность препарата.

Она добавила, что в ближайшие дни в Египет поступит вторая партия вакцин, а прививать граждан страны должны начать позднее в январе.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Египте за время пандемии выявили свыше 140,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 7,7 тыс. пациентов с COVID-19 скончались. Выздоровели свыше 113,4 тыс. человек.

ОАЭ стали первой страной, официально одобрившей использование вакцины производства Sinopharm.

Теги: #египет #вакцина #китай #sinopharm
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