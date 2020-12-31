Медицина

10:53 31.12.2020

Украина получит вакцину Sinovac Biotech на протяжении 30 дней после регистрации

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Украина получит вакцину Sinovac Biotech на протяжении 30 дней после регистрации

Украина получит вакцину производства китайской компании Sinovac Biotech на протяжении 30 дней после регистрации, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Благодаря поставке вакцины от компании Sinovac Biotech мы получим 1,913 млн доз вакцины от коронавирусной болезни. Во время первой поставки в Украину прибудет 700 тыс. доз, их мы получим на протяжении 30 дней после регистрации вакцины или в стране-производителе, или в других странах (США, Великобритания, ЕС, Бразилия и др.)", - сказал он.

"Компания должна 7 января обнародовать результаты клинических исследований в Бразилии. Предусмотрено, что вакцина должна иметь эффективность не менее 70%. Переговоры с производителем длились с сентября 2020 года. Договор подписан украинским фармпредприятием "Лекхим", - добавил министр.

По словам Степанова, третью фазу клинических испытаний провели в Бразилии (13,06 тыс. добровольцев), в Индонезии (1,6 тыс. пациентов) и Турции (1,325 тыс.). Эффективность в Индонезии составила 97%, в Турции – 91%. По рекомендации FDA, эффективность вакцин против COVID-19 должна превышать 50%.

Министр добавил, что все вакцины, закупаемые за госсредства, будут бесплатными для всех граждан Украины.

Помимо этого глава Минздрава добавил, что ведомство находится на финальной стадии подписания договоров с другими компаниями-производителями вакцин, а также намерено увеличить количество вакцин, которые поставят в Украину в рамках инициативы COVAX.

Теги: #коронавирус #степанов #вакцина #минздрав
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