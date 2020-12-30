Германия передала Украине 18 аппаратов ИВЛ – Минздрав

Украина получила 18 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в рамках гуманитарной помощи от Германии, сообщило Министерство здравоохранения в Facebook.

Согласно сообщению, 18 аппаратов искусственной вентиляции легких Evita V600 с комплектующими производства компании Drägerwerk AG & Co распределены по медучреждениям. В частности, два аппарата ИВЛ направлены в Киевскую городскую клиническую больницу №17 и Александровскую клиническую больницу Киева, остальные - в регионы.

"Этим подарком правительство Германии подтверждает готовность и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с пандемией. Я уверена, что и после преодоления пандемии аппараты ИВЛ еще долго будут служить украинцам", - процитировала пресс-служба посла Германии в Украине Анку Фельдгузен.