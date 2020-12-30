ГП "МЗУ" заключило договор на закупку вакцин от COVID-19
Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) заключило договор на закупку вакцины против COVID-19 производства Sinovac Biotech.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в МЗУ, договор заключен с дистрибьютором компании в Украине, имеющим эксклюзивное дистрибьюторское соглашение с производителем.
Вакцина CoronaVac закуплена в количестве 1913316 доз. Первая партия в количестве 700 тыс. доз будет поставлена до конца первого квартала 2021 года.
Препарат может храниться в стандартных холодильных условиях при температуре 2-8 градусов по Цельсию.
Как уточнили агентству в МЗУ, поставщиком вакцины выступит фармацевтическая компания "Лекхим" (Киев).
Согласно информации, размещенной на сайте группы компаний "Лекхим", группа планировала запустить производство вакцины от COVID-19 на собственных производственных мощностях.
В МЗУ уточняют, что вакцина компании Sinovac Biotech находится в завершении III фазы клинических испытаний, которые проходят в Бразилии, Индонезии и Турции.
Всего в мире насчитывается более 10 компаний-разработчиков вакцин-кандидатов, находящихся в этой фазе испытаний. Только после успешного завершения III-й фазы вакцина может быть зарегистрирована, в том числе в Украине.