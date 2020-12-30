Медицина

14:37 30.12.2020

ГП "МЗУ" заключило договор на закупку вакцин от COVID-19

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ГП "МЗУ" заключило договор на закупку вакцин от COVID-19

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) заключило договор на закупку вакцины против COVID-19 производства Sinovac Biotech.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в МЗУ, договор заключен с дистрибьютором компании в Украине, имеющим эксклюзивное дистрибьюторское соглашение с производителем.

Вакцина CoronaVac закуплена в количестве 1913316 доз. Первая партия в количестве 700 тыс. доз будет поставлена до конца первого квартала 2021 года.

Препарат может храниться в стандартных холодильных условиях при температуре 2-8 градусов по Цельсию.

Как уточнили агентству в МЗУ, поставщиком вакцины выступит фармацевтическая компания "Лекхим" (Киев).

Согласно информации, размещенной на сайте группы компаний "Лекхим", группа планировала запустить производство вакцины от COVID-19 на собственных производственных мощностях.

В МЗУ уточняют, что вакцина компании Sinovac Biotech находится в завершении III фазы клинических испытаний, которые проходят в Бразилии, Индонезии и Турции.

Всего в мире насчитывается более 10 компаний-разработчиков вакцин-кандидатов, находящихся в этой фазе испытаний. Только после успешного завершения III-й фазы вакцина может быть зарегистрирована, в том числе в Украине.

 

Теги: #закупка #договор #вакцина #мзу
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