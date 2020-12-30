Медицина

10:44 30.12.2020

В регионы поставлено более 260 тыс. экспресс-тестов на антиген COVID-19, ожидается поставка еще 1,5 млн - Степанов

1 мин читать
В регионы поставлено более 260 тыс. экспресс-тестов на антиген COVID-19, ожидается поставка еще 1,5 млн - Степанов

 В регионы поставлено более 260 тыс. экспресс-тестов на антиген COVID-19, ожидается поставка еще 1,5 млн от ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Провел совещание с регионами о внедрении тестирования с помощью экспресс-тестов на антиген. В регионы поставили более 260 тыс. экспресс-тестов. Ожидаем передачу от ГП МЗУ еще около 1,5 млн тестов. Наша цель, чтобы мы проводили не менее 1 млн экспресс-тестирований в месяц", - сказал он.

"Также обсудили процесс вакцинации от COVID-19, в частности, что вакцинация не должна останавливать рутинные программы иммунизации, и для COVID-19 должны быть дополнительно привлечены специалисты пунктов прививок", - добавил Степанов.

Теги: #экспресс_тесты #covid_19
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:36 30.12.2020
В Киеве за сутки выявили 1131 новый случай заболевания COVID-19, скончались 22 человека

В Киеве за сутки выявили 1131 новый случай заболевания COVID-19, скончались 22 человека

09:14 30.12.2020
В Великобритании зарегистрировали рекордно высокие 53 тыс. заражений коронавирусом за сутки

В Великобритании зарегистрировали рекордно высокие 53 тыс. заражений коронавирусом за сутки

14:10 29.12.2020
В Бангкоке на новогодние праздники вводят новые меры по борьбе с COVID-19

В Бангкоке на новогодние праздники вводят новые меры по борьбе с COVID-19

10:46 29.12.2020
Власти ЮАР из-за ухудшения ситуации с COVID-19 ужесточили ограничения

Власти ЮАР из-за ухудшения ситуации с COVID-19 ужесточили ограничения

10:10 29.12.2020
Закон об обеспечении доступа украинцев к качественным вакцинам против COVID-19 вступил в силу

Закон об обеспечении доступа украинцев к качественным вакцинам против COVID-19 вступил в силу

10:37 26.12.2020
В Японии выявили заражения "британским штаммом" COVID-19

В Японии выявили заражения "британским штаммом" COVID-19

10:06 26.12.2020
Во Франции и Японии выявили заражения "британским штаммом" COVID-19

Во Франции и Японии выявили заражения "британским штаммом" COVID-19

12:29 25.12.2020
Тяжесть заболевания COVID-19 зависит от того, на какую часть вируса нацелены антитела - исследование

Тяжесть заболевания COVID-19 зависит от того, на какую часть вируса нацелены антитела - исследование

12:18 25.12.2020
Вакцину от COVID-19 начали доставлять в Италию

Вакцину от COVID-19 начали доставлять в Италию

11:31 25.12.2020
Ученые обнаружили ген, удваивающий риск тяжелого течения COVID-19

Ученые обнаружили ген, удваивающий риск тяжелого течения COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В госбюджете-2021 заложено повышение зарплат медикам на 30% - Минфин

Количество выявленных случаев COVID-19 продолжает сокращаться – Степанов

В Украине более 70% коек для больных COVID-19 обеспечены кислородом - главный санврач

Минздрав стремится получить трансплантационную независимость в течение 3 лет - Степанов

Украина предложит производителям вакцины от COVID-19 услуги по ее транспортировке - депутат

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав Украины работает над внедрением в 2021 ряда цифровых инструментов

Британские власти одобрили вакцину компании AstraZeneca против COVID-19

Вакцина китайской компании Sinopharm от COVID-19 оказалась эффективной почти на 80% - СМИ

Минздрав Украины надеется в феврале получить первые 150-200 тыс. доз вакцин от COVID-19

Вакцину AstraZeneca вряд ли рекомендуют в ЕС в январе - представитель Европейского агентства лексредств

Кабмин утвердил концепцию развития электронного здравоохранения

Шмыгаль: за 2020 г. государство увеличило мощности системы здравоохранения

Киев заложил 6,2 млрд грн на здравоохранение в бюджете на 2021г

В госбюджете-2021 заложено повышение зарплат медикам на 30% - Минфин

Количество выявленных случаев COVID-19 продолжает сокращаться – Степанов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА