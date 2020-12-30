В регионы поставлено более 260 тыс. экспресс-тестов на антиген COVID-19, ожидается поставка еще 1,5 млн - Степанов

В регионы поставлено более 260 тыс. экспресс-тестов на антиген COVID-19, ожидается поставка еще 1,5 млн от ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Провел совещание с регионами о внедрении тестирования с помощью экспресс-тестов на антиген. В регионы поставили более 260 тыс. экспресс-тестов. Ожидаем передачу от ГП МЗУ еще около 1,5 млн тестов. Наша цель, чтобы мы проводили не менее 1 млн экспресс-тестирований в месяц", - сказал он.

"Также обсудили процесс вакцинации от COVID-19, в частности, что вакцинация не должна останавливать рутинные программы иммунизации, и для COVID-19 должны быть дополнительно привлечены специалисты пунктов прививок", - добавил Степанов.