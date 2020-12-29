Медицина

18:34 29.12.2020

Минздрав Украины надеется в феврале получить первые 150-200 тыс. доз вакцин от COVID-19

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Минздрав Украины надеется в феврале получить первые 150-200 тыс. доз вакцин от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины надеется в феврале 2021 года получить первые 150-200 тыс. доз вакцин от COVID-19 и начать масштабную вакцинацию среди медиков и военнослужащих, находящихся в зоне ООС.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на пресс-конференции во вторник, в настоящее время Минздрав завершает переговоры с производителями о закупке вакцин.

"Мы в завершающей стадии переговоров производителями вакцин. Надеюсь, что в ближайшие дни-недели мы подпишем договоры. Мы рассчитываем, что реально из тех переговоров, которые ведем, мы в феврале сможем поставить вакцины и начать масштабную вакцинацию", - сказал он.

Степанов уточнил, что речь идет о поставке такого количества вакцин, который позводит говорить "именно о масштабной вакцинации".

"Речь не идет о 5-6 тысячах доз. Мы исходили из того, что в феврале будут поставлены 150-200 тысяч доз", - сказал он.

Степанов отметил, что первые поставки вакцины будут использованы для вакцинации медиков, работающих с пациентами с COVID-19, а также для военнослужащих, принимающих участие в ООС.

Министр также напомнил, что в рамках инициативы COVAX в марте в Украину будут поставлены 8 млн доз вакцин, первый транш ожидается в объеме 1,2 млн доз.

Теги: #вакцина #украина
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