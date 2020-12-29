Вакцину AstraZeneca вряд ли рекомендуют в ЕС в январе - представитель Европейского агентства лексредств

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) вряд ли рекомендует к использованию вакцину от коронавируса компании AstraZeneca в январе, сообщает издание Brussels Times со ссылкой на заместителя исполнительного директора организации Ноэля Ватиона.

"В настоящее время AstraZeneca предоставила Европейскому агентству лекарственных средств только информацию об их клинических испытаниях. Нам нужны дополнительные данные о качестве их вакцины", - сказал Ватион.

Кроме того, AstraZeneca еще не подала официальную заявку, а это необходимое условие для рекомендации вакцины.

В Великобритании вакцину AstraZeneca начнут применять с 4 января. Почему там ее одобрили, Европейское агентство лекарственных средств не знает, так как "не знает, какие данные AstraZeneca предоставила британским властям".

AstraZeneca была первой фармацевтической компанией, которая подписала контракт с Еврокомиссией на поставку 300 млн доз вакцины от коронавируса.

В ЕС в настоящее время используют для вакцинации препарат компаний Pfizer и BioNTech, одобренный Еврокомиссией после положительных рекомендаций в отношении вакцины со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA).