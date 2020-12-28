Медицина

17:48 28.12.2020

Шмыгаль: за 2020 г. государство увеличило мощности системы здравоохранения

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Шмыгаль: за 2020 г. государство увеличило мощности системы здравоохранения

Государству за 2020 год удалось увеличить мощность системы здравоохранения, провести большую работу по борьбе с пандемией COVID-19, констатировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в понедельник.

"За 2020 год медицинская система стала гораздо сильнее. Есть факты и цифры, демонстрирующие ту работу, которая была сделана в вопросе противодействия пандемии страной, правительством, органами местного самоуправления, медиками, в первую очередь, Минздравом. Количество коек для предоставления медпомощи больным COVID-19 выросло с 12 тыс. в апреле до почти 65 тыс. в настоящее время, количество коек с кислородом выросло с 3,5 тыс. до более 45 тыс. Мощности лабцентров Минздрава по тестированию методом ПЦР составляют около 55 тыс. тестов в сутки, в начале пандемии было 200 тестов в сутки",- сказал он.

"Планомерно происходят сдвиги по улучшению оплаты труда медикам, это доплаты врачам по борьбе с COVID-19 и доплаты всем медикам с сентября 2020 года. В 2021 году заложено увеличение выплат медикам на 30%. Бюджет на медицину за два года увеличился на 60%",- добавил премьер.

Теги: #шмыгаль #здравоохранение
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