Киев заложил 6,2 млрд грн на здравоохранение в бюджете на 2021г

Киев в 2021 году направит на здравоохранение около 6,2 млрд грн, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА) со ссылкой на и.о. первого зампредседателя КГГА Валентина Мондриевского.

"Мы продолжим поддерживать медиков и по инициативе мэра увеличим надбавки для них. Уже с января следующего года врачи будут получать надбавку к зарплате в размере 5 тыс. грн, средний медперсонал – 4 тыс. грн, младший медперсонал – 2 тыс. грн", - сказал Мондриевский.

Он отметил, что город продолжит вкладывать средства в обновление, ремонт медучреждений и закупку нового оборудования.