Медицина

17:06 28.12.2020

В госбюджете-2021 заложено повышение зарплат медикам на 30% - Минфин

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В госбюджете-2021 заложено повышение зарплат медикам на 30% - Минфин

В государственном бюджете Украины на 2021 год заложено повышение зарплат медикам на 30%, сообщается на сайте Министерства финансов.

В целом на финансирование системы здравоохранения в следующем году предусмотрено 161,4 млрд грн с трансфертами, в том числе 123,5 млрд грн заложено на финансирование Программы медгарантий.

На борьбу с COVID-19 заложено 19,4 млрд грн, из которых 15,8 млрд грн - на предоставление помощи пациентам в медучреждениях, 2,6 млрд грн - на закупку вакцин и 1 млрд грн - на предотвращение распространения COVID-19 в школах.

Помимо этого 8,3 млрд грн заложено на финансирование общегосударственных медучреждений, 2,4 млрд грн – на пилот по предоставлению высокоспециализированной помощи. На трансплантации в Украине и лечение за границей предусмотрено 1,2 млрд грн, по 1 млрд грн – на закупку оборудования для опорных медучреждений и развитие системы экстренки. 10,3 млрд грн выделили на централизованную закупку лексредств.

Теги: #медики #бюджет #минфин
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