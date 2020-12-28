Количество выявленных случаев COVID-19 продолжает сокращаться – Степанов

Количество выявленных случаев COVID-19 в Украине продолжает сокращаться, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"За минувшую неделю выявили 59,381 тыс. случаев заболеваемости, за предыдущую - 70,327 тыс.", - сказал он.

Степанов отметил, что за неделю провели 203,954 тыс. тестирований методом ПЦР, за предыдущую неделю - 250,417 тыс.

"Тестирование упало в связи с тем, что мы начали использовать экспресс-тесты на антиген. За неделю осуществили 58,063 тыс. тестирований на антиген. Более 14 тыс. новых случаев COVID-19 выявили при тестировании экспресс-тестами", - сказал он.

Министр подчеркнул, что значительно сократилось количество образцов, которые отбирают для ПЦР-тестирования, при том, что в сутки только в лабораториях Минздрава можно провести более 55 тыс. ПЦР-тестирований.

Степанов добавил, что за неделю госпитализировали 15,907 тыс. пациентов, а общее количество пациентов в медучреждениях – более 25 тыс.