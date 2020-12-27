Медицина

16:41 27.12.2020

Центр предотвращения детской слепоты по причине ретинопатии недоношенных открыли в Одессе

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Центр предотвращения детской слепоты по причине ретинопатии недоношенных открыли в Одессе

В Одессе на базе ГУ "Институт глазных болезней и тканевой терапии им. Филатова НАМНУ" открыли Центр предотвращения детской слепоты по причине ретинопатии недоношенных (РН), сообщается в пресс-релизе института.

Центр создали для проведения оперативной помощи детям с РН и дальнейшего наблюдения за офтальмологическим здоровьем ребенка, чтобы предотвратить появление осложнений (косоглазие, нарушение рефракции, слабое зрение или нарушения бинокулярного зрения).

Институт оборудовал выделенное для центра помещение при поддержке Аукционного дома "Дукат", который провел благотворительный аукцион. Также значительную часть средств собрали в рамках "Пробега под каштанами", часть строительных материалов и отдельные позиции оснащение подарили благотворители. Современное офтальмологическое оборудование центр получил от БФ "Фонд семьи Нечитайло", который в рамках реализации проекта "Хочу видеть. Южный регион" помогает институту с закупкой оборудования.

Ретинопатия недоношенных является одной из основных причин слепоты у детей в раннем возрасте. С 2008 года ГУ "Институт глазных болезней и тканевой терапии им. Филатова НАМНУ" организовал выездную работу офтальмологов в Одесской, Херсонской и Николаевской областях вместо модели, при которой преждевременно родившегося ребенка с РН транспортируют реанимобилем в лечебные учреждения, что создает дополнительную угрозу здоровью. Врач с современным мобильным оборудованием выезжает к ребенку и проводит обследование или лазерную операцию непосредственно на месте.

 

 

Теги: #дети #офтальмология #одесса #центр
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