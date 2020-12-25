В Бельгии рост заражений коронавирусом остановился

С обнадеживающей новости начался в Бельгии день Рождества: по данным бельгийского института общественного здравоохранения Sciensano, число заражений коронавирусом COVID-19 больше не увеличивается.

Как следует из сводки, среднее ежедневное число заражений вирусом Sars-Cov-2 прекратило рост, замедлявшийся в течение последних дней. В период с 15 по 21 декабря зарегистрировано в среднем 2452,4 новых заражений в сутки.

С начала пандемии в Бельгии зарегистрировано 634 тыс. 904 случая инфицирования COVID-19.

С 15 по 21 декабря отмечено некоторое снижение смертей по причине заболевания коронавирусом. В среднем зарегистрировано 88,4 летальных исхода в день, то есть уменьшение на 7,2% по сравнению с предыдущим периодом в 7 дней. С начала пандемии от заражения COVID-19 в стране умерли 19038 человек.

В дни рождественско-новогодних праздников в Бельгии действует режим строгих ограничений на человеческие контакты. В частности, многолюдные застолья в сочельник были запрещены, и полиции было поручено следить за соблюдением этого правила.