Медицина

10:22 25.12.2020

Самым сложным для Степанова будет вопрос получения вакцины от COVID-19 – Зеленский

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Самым сложным для Степанова будет вопрос получения вакцины от COVID-19 – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поставил для министра здравоохранения Максима Степанова задачу по поступлению в Украину вакцины от COVID-19 в конце января - феврале будущего года.

"Я поставил ему задание: мы должны получить вакцину в конце января, в крайнем случае в феврале", - сказал Зеленский в интервью журналу "Фокус", опубликованному в пятницу на сайте издания.

При этом он пояснил, что речь идет не только о бесплатной вакцине в рамках инициативы COVAX.

Зеленский считает, что вакцинация будет самым сложным для министра Степанова вызовом. "Потому что мы не входим в перечень приоритетных стран, которые в ближайшее время получат вакцину. И вот тут проявляется – министр ты или не министр. Потому что если твоя страна не входит в список тех, кому и так дадут вакцину, и так все будет нормально, и так будут большие доплаты врачам, ты должен сделать все, чтобы мы оказались в этом списке. Это и является проверкой", - отметил он.

Президент Украины также подчеркнул важность того, чтобы глава Минздрава и премьер-министр "более плотно работали вместе, полноценной командой".

На вопрос, как он оценивает работу Степанова на посту главы Минздрава, Зеленский сказал: "Мне очень сложно оценивать. Он самый крепкий со всех, кто был. Это точно. Он пытается".

Теги: #вакцинация #зеленский #степанов
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