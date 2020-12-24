Медицина

15:15 24.12.2020

Тест-системы в Украине могут выявить мутированный штамм коронавируса

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Тест-системы в Украине могут выявить мутированный штамм коронавируса

Тест-системы, которые используются в Украине, могут выявить мутированный штамм коронавируса, который зафиксировали в Великобритании, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов журналистам в четверг.

"Сложность ситуации с мутированным штаммом коронавируса в Великобритании заключается в том, что он, по предварительным данным, на 70% более заразный. В то же время у них нет данных, что он вызывает большие осложнения, более тяжелое течение болезни или повышенную смертность. Мы увеличили контроль. Наши тест-системы позволяют выявить этот штамм", - сказал он.

Министр отметил, что пока в Украине случаев заболевания мутированным штаммом коронавируса не зарегистрировано.

"У нас небольшое количество рейсов из Великобритании. В основном приезжают наши граждане, которые работают там или учатся. Мы не считаем нужным закрывать авиасообщение, а потом отправлять самолеты, чтобы забрать наших граждан", - добавил Степанов.

Теги: #коронавирус #тесты #степанов #минздрав
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