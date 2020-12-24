С начала эпидсезона гриппом в Украине переболело 5,4% населения

С 28 сентября по 20 декабря 2020 года гриппом и ОРВИ в Украине переболело 5,4% населения, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно сообщению на сайте Минздрава, за неделю, с 14 по 20 декабря, заболели 171,996 тыс. человек, из них 41,1% - дети до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 452,7 на 100 тыс. населения, что на 6,3% ниже эпидпорога, рассчитанного для Украины.

За неделю против гриппа вакцинировано 14,464 тыс. человек, а с начала эпидсезона – 165,667 тыс. человек.