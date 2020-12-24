Мужчина умер от малярии в Харькове

Мужчина 44 лет умер вследствие малярии в Харькове, сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.

Согласно сообщению, больной обратился за помощью 19 декабря через 10 дней после появления симптомов. Врачи диагностировали малярию в тот же день, однако состояние пациента было очень тяжелым и прием таблетированных противомалярийных препаратов был невозможен.

В ходе эпидрасследования выяснилось, что мужчина вернулся из Экваториальной Гвинеи. В течение пребывания в этой стране малярией не болел, однако отмечал многократные укусы комаров.