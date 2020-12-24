Кабмин выделил Минздраву 1,3 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19

Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании в среду выдели Министерству здравоохранения 1,3 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 для закупки вакцин и обеспечения иммунопрофилактики населения против коронавируса, сообщается на сайте Министерства финансов.

Согласно сообщению, постановлением перераспределили средства, в частности, увеличили расходы Фонда борьбы с COVID-19 за счет экономии средств госбюджета, которое прогнозируется до конца 2020 года по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств.

Реализация постановления будет осуществляться в рамках общего и специального фондов госбюджета за 2020 год.