Медицина

11:41 24.12.2020

Регіони отримають 416 нових "швидких" упродовж 2-3 місяців – заступник міністра охорони здоров'я

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Регіони отримають 416 нових "швидких" упродовж 2-3 місяців – заступник міністра охорони здоров'я

Регіони отримають 416 нових автомобілів "швидкої" упродовж двох-трьох місяців, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова під час прес-брифінгу в Києві в четвер.

"Держава централізовано закуповує автомобілі для екстреної меддопомоги. Мінохорони здоров'я надало всі відповідні доручення й погодило всі господарські зобов'язання ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ) для укладення контрактів на 416 одиниць спеціалізованого санітарного транспорту екстреної меддопомоги. Автомобілі "швидкої" будуть двох типів –В (273 одиниці) і С (143 одиниці) ",- сказала вона.

"Загалом упродовж двох-трьох місяців нові "швидкі" отримають 19 регіонів. Унікальність цієї закупівлі в тому, що вперше в Україні закуплять автомобілі з повним приводом, ця комплектація важлива для гірських регіонів. Уперше комплектацію устаткуванням буде здійснено за стандартами ЄС", - додала Шаталова.

Заступниця міністра зазначила, що потреба в автомобілях "швидкої" нині становить 1,4 тис. одиниць.

"Нині в Україні працюють 2947 автомобілів "швидкої", з них близько 700 із терміном експлуатації понад 10 років, більше ніж 1,6 тис. з терміном експлуатації від 5 до 10 років. Необхідно закупити 1,4 тис. нових автомобілів. Бюджет дав змогу забезпечити третину для закупівлі нових "швидких", - сказала вона.

Теги: #швидка_допомога #моз #регіони
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