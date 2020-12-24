Медицина

11:29 24.12.2020

В Украину поставили лексредства для орфанных больных на 65 млн грн – замминистра

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В Украину поставили лексредства для орфанных больных на 65 млн грн – замминистра

ПРООН поставила в Украину лексредства для орфанных больных на сумму около 65 млн грн, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"В Украину поступили лексредства за бюджет 2020 года для орфанных пациентов с болезнями Гоше, Помпе, Фабри и мукополисахаридозом. Речь идет о препаратах "Миозим", "Фабразим", "Альдуразим". Закупка на почти 65 млн грн осуществлена в рамках программы централизованных закупок по направлению "орфанные метаболические заболевания". Поставщиком и закупочной организацией является ПРООН. Поставка в медучреждения состоится до конца года",- сказала она.

Шаталова добавила, что в средине января планируется следующая поставка на более чем 200 млн грн по орфанным категориям.

Теги: #лекарства #украина #проон
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