Минздрав Украины подпишет договоры с производителями вакцин от COVID-19 в ближайшие недели

Министерство здравоохранения Украины в ближайшие недели подпишет договоры с компаниями-производителями вакцины от COVID-19, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, некоторые компании-производители уже гарантированно готовы поставлять вакцины в Украину, начиная с июля 2021 года. Минздрав намерен перенести эти поставки на более ранний срок.

В министерстве отметили, что информация о том, что Украина не попала в сотню стран, которые первыми получат вакцину, не соответствует действительности, никаких списков на получение вакцины не существует, а каждая страна отдельно оговаривает сроки поставки.

Как сообщалось, Украина ожидает поставки вакцины против COVID-19 в рамках глобальной инициативы COVAX в конце первого - начале второго квартала 2021 года. Общее количество доз, которые предоставит Украине эта программа, составит 8 млн доз, в том числе первый транш – 1,2 млн доз.