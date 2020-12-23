Медицина

18:32 23.12.2020

Нужно больше данных для оценки варианта с иммунизацией от COVID-19 одной, а не двумя дозами вакцины - эксперт

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Нужно больше данных для оценки варианта с иммунизацией от COVID-19 одной, а не двумя дозами вакцины - эксперт

Предложение использовать при вакцинации от коронавируса COVID-19 одну, а не две дозы вакцины для его одобрения нуждается в дополнительных проверках, заявила в среду британской палате общин профессор Венди Баркли из консультативной группы по новым респираторным вирусам.

"Я думаю, вопрос состоит в том, что в основе вакцинации - две дозы препарата, и эффективность базируется на этом. Чтобы изменить это, хотелось бы увидеть больше анализа, вероятно, данных клинических испытаний", - приводит ее слова издание The Guardian.

Она отметила, что вносить такие серьезные изменения в программу вакцинации слишком рискованно.

Газета отмечает, что ранее экс-премьер Британии Тони Блэр и бывший директор по иммунизации Минздрава профессор Дэвид Солсбери предлагали - в условиях ограниченных запасов вакцины - пока что иммунизировать население лишь одной дозой препарата, а вторую выдавать лишь, когда станут доступны более существенные объемы вакцины.

Блэр заявлял британской телерадиокорпорации BBC, что таким образом власти смогут распределить имеющиеся запасы вакцины от Pfizer и BioNtech более широко среди населения. Он добавил, что вакцина от компании AstraZeneca, которую, как ожидается, британские власти одобрят в декабре, и которую легче хранить и перевозить, также можно распределять подобным образом.

В то же время, уточняет The Guardian, Блэр ранее не имел отношения к медицинской сфере.

В Великобритании массовая вакцинация от коронавируса стартовала в начале декабря. Первую дозу этой вакцины получила 90-летняя Маргарет Кинан 8 декабря. Таким образом, Великобритания стала первой из западных стран, начавшей массовую вакцинацию населения от коронавируса.

При вакцинации применяется препарат Pfizer и BioNTech, эффективность которого по итогам финальных клинических испытаний достигла 95%, состоит из двух доз, которые вводятся с интервалом в 21 день.

В минувший понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что уже более 500 тыс. жителей страны вакцинировались первой дозой препарата от COVID-19.

 

Теги: #эксперт #доза #вакцина
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