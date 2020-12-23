Медицина

18:35 23.12.2020

Канада одобрила применение вакцины против COVID-19 от компании Moderna

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Канада одобрила применение вакцины против COVID-19 от компании Moderna

Министерство здравоохранения Канады в среду одобрило для иммунизации населения вакцину против коронавируса, разработанную компанией Moderna.

"Сегодня министерство здравоохранения Канады одобрило вторую в Канаде вакцину против COVID-19, разработанную компанией Moderna", - говорится в пресс-релизе министерства.

"Министерство здравоохранения Канады получило заявку от Moderna на рассмотрение вакцины 12 октября 2020 года и после полного и независимого анализа данных пришло к выводам, что вакцина от Moderna соответствует строгим требованиям министерства в плане безопасности, эффективности и качества", - отмечается в документе.

Уточняется, что вакцина предназначена для использования лицами в возрасте от 18 лет.

Минздрав подчеркнул, что такое решение является важным шагом в обеспечении того, чтобы и другие вакцины от COVID-19 были доступны всем жителям Канады.

В министерстве отметили, что "будут пристально следить за безопасностью вакцины, как только она появится на рынке, и без колебаний будут принимать меры в случае возникновения каких-либо проблем в сфере безопасности".

СМИ сообщают, что, как ожидается, поставки вакцины Moderna в страну начнутся в течение следующих 48 часов. К концу декабря планируется доставить до 168 тыс. доз вакцины, а к концу марта - 2 млн доз.

Эффективность вакцины от Moderna оценивают в 94,1%. Ранее применение вакцины одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). В США вакцинация данным препаратом стартовала 21 декабря.

9 декабря власти Канады разрешили применять для иммунизации населения вакцину против коронавируса COVID-19, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Ее эффективность по итогам финального этапа клинических испытаний составила 95%.

 

Теги: #канада #moderna
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