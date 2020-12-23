Медицина

17:31 23.12.2020

Американская компания Marken открыла фармацевтический склад в Киеве

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Американская компания Marken открыла фармацевтический склад в Киеве

Логистическая компания Marken (США) запустила фармацевтический склад в Киеве, сообщается в пресс-релизе компании, обнародованном PRNewswire.

"Украина, по-прежнему, играет важную роль на рынке клинических исследований восточной Европы, и наша база в Киеве укрепит наши позиции в регионе", – цитируется в пресс-релизе президент Marken Ариетт ван Стриен.

Согласно сообщению, склады Marken оборудованы для хранения продукции при контролированной температуре, в холодильниках и морозильных камерах.

Marken является дочерней компанией американской логистической службы UPS Healthcare. Сеть компании насчитывает 56 складов для фармацевтических продуктов и биологических образцов по всему миру.

Теги: #киев #marken #склад
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