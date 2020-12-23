Медицина

16:24 23.12.2020

Кабмин увеличил до 3 месяцев срок предоплаты при закупке средств индивидуальной защиты

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Кабмин увеличил до 3 месяцев срок предоплаты при закупке средств индивидуальной защиты

Кабинет министров Украины увеличил до трех месяцев срок предоплаты за средства индивидуальной защиты (СИЗ) и экспресс-тесты на антиген COVID-19.

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в среду.

Согласно тексту постановления, потребность в принятии документа обусловлена необходимостью сертификации СИЗ, а также значительной потребностью в СИЗ и экспресс-тестах. Увеличение срока предоплаты будет стимулировать выход на закупки большего количества производителей.

Теги: #предоплата #закупка #сиз
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