В Грузии за сутки выявлено 2345 случаев заражения COVID-19, суточный прирост снижается - Минздрав

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 2 тыс. 345 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 214 тыс. 871, сообщает в среду грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 3 тыс. 64 новых больных за сутки.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 2 тыс. 233 человек, за минувшие сутки скончался еще 51 человек.

Число выздоровевших составляет 191 тыс. 968 человек.