Медицина

09:21 23.12.2020

В Грузии за сутки выявлено 2345 случаев заражения COVID-19, суточный прирост снижается - Минздрав

1 мин читать
В Грузии за сутки выявлено 2345 случаев заражения COVID-19, суточный прирост снижается - Минздрав

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 2 тыс. 345 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 214 тыс. 871, сообщает в среду грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 3 тыс. 64 новых больных за сутки.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 2 тыс. 233 человек, за минувшие сутки скончался еще 51 человек.

Число выздоровевших составляет 191 тыс. 968 человек.

Теги: #статистика #грузия #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:07 23.12.2020
Число заражений COVID-19 в мире превысило 78 млн, жертв вируса - 1,7 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 78 млн, жертв вируса - 1,7 млн - университет Хопкинса

08:55 23.12.2020
Германия установила новый антирекорд по числу смертей от коронавируса за сутки

Германия установила новый антирекорд по числу смертей от коронавируса за сутки

08:14 23.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 10 136 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 15 372 человек

В Украине за сутки зафиксировали 10 136 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 15 372 человек

14:22 22.12.2020
Киевсовет направил сэкономленные 422 млн грн на лечение больных COVID-19 – Кличко

Киевсовет направил сэкономленные 422 млн грн на лечение больных COVID-19 – Кличко

10:41 22.12.2020
В Киеве за сутки 1159 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 26 человек

В Киеве за сутки 1159 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 26 человек

09:30 22.12.2020
В Грузии за сутки COVID-19 выявлен у более 3 тыс. человек, скончались 42

В Грузии за сутки COVID-19 выявлен у более 3 тыс. человек, скончались 42

09:18 22.12.2020
На Тайване впервые с апреля выявили коронавирус у местного жителя

На Тайване впервые с апреля выявили коронавирус у местного жителя

08:31 22.12.2020
Число заражений COVID-19 в мире превысило 77 млн, жертв вируса - 1,7 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 77 млн, жертв вируса - 1,7 млн - университет Хопкинса

08:27 22.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 8 513 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 14 020 человек – Степанов

В Украине за сутки зафиксировали 8 513 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 14 020 человек – Степанов

06:02 22.12.2020
Власти Южной Кореи запретили собираться в группы из пяти и более человек на время праздников

Власти Южной Кореи запретили собираться в группы из пяти и более человек на время праздников

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Появление нового штама Sars-Cov-2 не является поводом для беспокойства - ЦОЗ

Украина может стать площадкой производства лекарств, необходимых для преодоления пандемии - посол Германии

Кабмин утвердит Национальный план вакцинации от коронавируса на следующей неделе

Вакцинацию от COVID-19 в Украине будут проводить в несколько этапов – министр здравоохранения

Минздрав на следующей неделе начнет "пилот" программного продукта для отработки механизма приглашения на вакцинацию от COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Случаи нового штамма COVID-19 зафиксированы по всей Британии - ученые

Вакцинацией от COVID-19 в 2021-2022 планируют охватить 50% населения Украины

"Фармак" инвестировал EUR50 млн в новый производственный корпус стерильных жидких лекарственных средств

Вакцина от мутации COVID-19 может быть готова в течение 1,5 месяцев - глава BioNTech

Минздрав намерен внедрить возможность сопровождения бригад медиков на вызовах полицией

Частные лаборатории отмечают уменьшение обращений на проведение тестов на COVID-19

Появление нового штама Sars-Cov-2 не является поводом для беспокойства - ЦОЗ

ЮНИСЕФ поставит партию кислородных концентраторов в медучреждения на востоке Украины

Посольство Израиля передает оборудование для Черновицкого областного лабораторного центра

Институт молекулярной биологии и генетики заявил о разработке комбинированного ПЦР-теста на Sars-Cov-2 и двух штаммов вируса гриппа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА