Медицина

15:19 22.12.2020

Вакцинацией от COVID-19 в 2021-2022 планируют охватить 50% населения Украины

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Вакцинацией от COVID-19 в 2021-2022 планируют охватить 50% населения Украины

Оперативный штаб Министерства здравоохранения по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19, согласно которому за 2021-2022 гг. вакцинацией планируется охватить 50% населения (20 млн человек).

Как сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ), документ разработали специалисты ЦОЗ совместно с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ.

"Этот документ будет гибким, его будут актуализировать в зависимости от ситуации с COVID-19 обновленных данных по вакцинам, от доступности самой вакцины против болезни, а успех его реализации напрямую зависит от партнерства и тесного сотрудничества с региональными учреждениями здравоохранения, местными органами власти, врачами и общественностью", - процитировала пресс-служба и.о. гендиректора ЦОЗ Игоря Кузина.

По его словам, вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп риска, а ее проведение не будет мешать проведению рутинной вакцинации по календарю прививок.

Планом утверждены четыре этапа вакцинации:

- январь-апрель 2021 года - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;

- апрель-июнь 2021 года - люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;

- июнь-сентябрь 2021 года - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;

- сентябрь 2021 - март 2022 года - люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

По словам Кузина, Украина готова получить вакцину в первом квартале 2021 года. В первую очередь вакцинировать будут медиков, работающих с больными COVID-19.

Иммунизация будет проводиться на базе пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.

В ЦОЗ отмечают, что будут обновлять план каждые две недели, чтобы он соответствовал реальной ситуации.

Отдельным документом планируется прописать механизм вакцинации украинцев с неподконтрольной территории.

 

Теги: #вакцинация #планы #украина
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