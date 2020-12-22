Медицина

12:56 22.12.2020

"Фармак" инвестировал EUR50 млн в новый производственный корпус стерильных жидких лекарственных средств

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"Фармак" инвестировал EUR50 млн в новый производственный корпус стерильных жидких лекарственных средств

Фармацевтическая компания "Фармак" инвестировала EUR50 млн в новый производственный корпус стерильных жидких лекарственных средств, который позволит увеличить выпуск стерильных жидких лекарственных средств вдвое.

Как сообщается в пресс-релизе компании, новый производственный корпус, открытый к 95-летию компании, построенное с нуля семиэтажное здание, где размещено более 20 единиц основного технологического оборудования и около 100 инженерного.

Новое производство оснащено линиями мощностью до 36 тыс. ампул, 12 тыс. флаконов, 7,5 тыс. небул и 3,6 тыс. пластиковых флаконов в час.

При проектировании была применена технология трехмерного моделирования и визуализации архитектуры здания и ландшафтного оформления.

Как сообщила председатель Наблюдательного совета АО "Фармак" Филя Жебровская, в новом корпусе будут выпускаться, в том числе, лекарства, которые необходимы для преодоления последствий COVID-19 – "Пропофол" и "Дексаметазон", прошедший недавно переквалификацию ВОЗ.

Жебровская отметила, что за последние пять лет "Фармак" увеличил объемы производства на 59%, открыл новый завод по изготовлению АФИ в городе Шостка, открыл производство суппозиториев, участок по изготовлению твердых лекарственных средств, запустил новую упаковочную линию твердых форм и линию упаковки саше, начали производство глазных суспензий.

"Понимая, что будущее фармацевтики за сложными разработками, мы запустили инновационный R&D комплекс и опытно-промышленный участок биотехнологического направления. Мы сделали кардинальный прорыв в компании и в отрасли за 25 лет. Сегодня горизонт планирования в "Фармак" – 7-10 лет. Это новые вызовы, новые возможности, новые направления. Открывая современный комплекс, мы делаем шаг в будущее, ведь лекарства для современного человека должны изготовляться на современном высокотехнологическом оборудовании. Украинцы достойны наилучших технологий и лучшего качества", - сказала она.

На новых участках планируется выпускать растворы, эмульсии, суспензии для инъекций в ампулах объемом 1 мл, 2 мл, 3 мл, 5 мл, 20 мл, растворы, эмульсии, суспензии для инъекций во флаконах объемом 20 мл, 50 мл, 100 мл, ингаляционные растворы в небулах объемом 2 мл, 4 мл и глазные капли в пластиковых флаконах объемом 10 мл.

В новом цехе будет работать три участка, в том числе два участка начнут функционировать в 2021 году, третий – в 2022 году.

Новое производство оснащено инновационным оборудованием ведущих мировых брендов, в том числе поставщиком линии наполнения ЖЛС традиционно стала компания Bosch, две линии приготовления растворов поставила итальянская компания Tecninox. Система подготовки элементов оборудования и материалов – стерилизаторы и моечные машины от швейцарской компании Belimed, система подготовки чистых сред: генерация воды очищенной – от польских партнеров CM Systems; система получения воды для инъекции и чистого пара – от немецких коллег, компании Pharmatec Bosch.

Другие европейские бренды, поставщики дополнительного оборудования: холодильные машины – Bluebox (Италия), изолятор для навесок высокоактивных веществ – Telstar (Англия), весовое оборудование – Mettler Toledo (Германия), VHP- камеры Fedegari (Италия), ламинары – Унитехнологии (Украина), кондиционеры GEA (Чехия), конструкции чистых помещений – Klimaoprema (Хорватия), подготовка одежды (стирка), Miele и прочее.

"Сегодня "Фармак" – это зеркало возможностей украинской фармотрасли на международной арене. Мы экспортируем продукцию в более чем 25 стран. Компания смогла этого достичь благодаря усердной работе и постоянному развитию", - подчеркнула Жебровская.

Теги: #фармак #инвестиции #корпус
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