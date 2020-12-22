Вакцина от мутации COVID-19 может быть готова в течение 1,5 месяцев - глава BioNTech

Глава BioNТech Угур Шахин во вторник заявил, что его компания могла бы, в случае необходимости, представить вакцину от нового штамма COVID-19 в течение шести недель, передают европейские СМИ.

"Технически, мы могли бы представить новую вакцину в течение шести недель", - заявил Шахин, отметив, что особая технология производства вакцины его компании позволяет этого добиться в столь сжатые сроки.

Также, как сообщалось, он заявил, что полагает, что уже разработанная его компанией совместно с американским концерном Pfizer вакцина будет эффективна и против мутации коронавируса, распространившейся в Великобритании.

"Мы узнаем это наверняка, если будут проведены исследования, и это займет у нас около двух недель. Но вероятность того, что наша вакцина работает (против нового штамма - ИФ) очень высока", - добавил ученый.

Новый штамм обнаружили на юго-востоке Англии в сентябре. С тех пор он распространялся в этом районе. В настоящее время проводятся исследования, чтобы лучше понять, насколько быстро он распространяется, и связано ли это с самим штаммом или с комбинацией разных факторов.

По данным агентства Associated Press, представители британских органов здравоохранения заявляли: несмотря на то, что этот штамм вируса циркулирует по Англии с сентября, только на прошлой неделе официальные лица посчитали, что у них достаточно доказательств заявить о более высокой заражаемости этим штаммом, нежели другими его типами.

При этом они не уверены, что этот штамм родом из Великобритании. Однако, порядка 60% новых случаев заражения в Лондоне вызваны именно им, заявил главный советник британского правительства по науке Патрик Валланс.