Минздрав намерен внедрить возможность сопровождения бригад медиков на вызовах полицией

Министерство здравоохранения Украины разработало изменения в законодательство, предусматривающие возможность сопровождения бригад медиков сотрудниками Национальной полиции, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Минздрав разработал изменения в соответствующие законы, которые сейчас проходят согласования с правительством. Будет предусмотрена возможность, при потребности, сопровождения медиков сотрудниками Нацполиции", - сказал он.

Степанов подчеркнул, что также надеется на утверждение законопроекта, предусматривающего наказание за нападение на медиков.

"Медработник не может отказаться от предоставления медпомощи. Мне кажется, что в таких ситуациях (нападения на медиков – ИФ) медработникам необходимо предоставить статус, который есть, например, у журналистов или у других служащих относительно выполнения обязанностей. Я считаю, что нападение на медработников должно строго наказываться. Соответствующие изменения в законодательство уже разработаны и зарегистрированы в ВР, очень рассчитываю на принятие этого законопроекта", - добавил министр.