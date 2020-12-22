Медицина

12:19 22.12.2020

Минздрав намерен внедрить возможность сопровождения бригад медиков на вызовах полицией

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Минздрав намерен внедрить возможность сопровождения бригад медиков на вызовах полицией

Министерство здравоохранения Украины разработало изменения в законодательство, предусматривающие возможность сопровождения бригад медиков сотрудниками Национальной полиции, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Минздрав разработал изменения в соответствующие законы, которые сейчас проходят согласования с правительством. Будет предусмотрена возможность, при потребности, сопровождения медиков сотрудниками Нацполиции", - сказал он.

Степанов подчеркнул, что также надеется на утверждение законопроекта, предусматривающего наказание за нападение на медиков.

"Медработник не может отказаться от предоставления медпомощи. Мне кажется, что в таких ситуациях (нападения на медиков – ИФ) медработникам необходимо предоставить статус, который есть, например, у журналистов или у других служащих относительно выполнения обязанностей. Я считаю, что нападение на медработников должно строго наказываться. Соответствующие изменения в законодательство уже разработаны и зарегистрированы в ВР, очень рассчитываю на принятие этого законопроекта", - добавил министр.

 

Теги: #медики #сопровождение #бригады
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