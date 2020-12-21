Частные лаборатории отмечают уменьшение обращений на проведение тестов на COVID-19

Частные лаборатории, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина", отмечают снижение количества обращений для проведения ПЦР-тестов на COVID-19, доля позитивных тестов увеличилась.

Комментируя отмеченную Министерством здравоохранения тенденцию снижения обращений для проведения ПЦР-тестирования, генеральный директор медицинской лаборатории "Дила" Алексей Бабич подтвердил, что "Дила" наблюдает аналогичную картину.

"Это заметно и по официальной статистике, и по снижению количества тестов в нашей лаборатории", - сказал он, уточнив, что количество обращений за ПЦР-тестами на коронавирус в "Дилу" за последнее время снизилось.

При этом Бабич подчеркнул, что уменьшение количества тестов по выявлению коронавируса с помощью ПЦР-тестов может быть связано с несколькими причинами. В частности, с тем, что Минздрав изменил принципы выхода на работу после перенесенного заболевания и ПЦР-исследование не требуется для прекращения самоизоляции.

Кроме того, семейные врачи при легком течении заболевания не требуют проходить тестирование на COVID-19 и ставят диагноз на основании клинической картины.

Причиной снижения спроса на ПЦР-тестирование на коронавирус может быть и то, что "эпидемиологическое расследование контактных лиц проводится далеко не в каждом случае".

"Люди, которые контактировали с больными, не всегда идут делать тест. Кроме того, снизилась потребность в ПЦР-тестировании при выезде из страны и въезде в Украину из-за снижения потоков людей, пересекающих границу", - сказал Бабич.

Он отметил, что увеличивается экспресс-тестирование на антиген на COVID-19, несмотря на низкую чувствительность таких тестов, которые определяют только образцы с высокой вирусной нагрузкой, и достаточно большое количество ложных отрицательных результатов. Причина такого спроса в том, что такое исследование более быстрое и доступное, пояснил эксперт.

"В итоге по ежедневной статистике видно, что количество исследований снижается, но при этом растет процент образцов с положительным результатом ПЦР-исследования (в "Диле" до 37%), которые требуют дальнейшего эпидемического мониторинга и госпитализации в случае тяжелого течения", - сообщил гендиректор.

По его мнению, сужение объемов высокочувствительного тестирования методом ПЦР несет риск искажения объективной картины распространения вируса и, соответственно, риск потери рычагов управления эпидемией со стороны государства. "Это может привести к тяжелым последствиям из-за неожиданно большого количества одновременных обращений больных с тяжелым течением инфекции и ее осложнений", - поясняет Бабич.

В свою очередь, главный врач диагностического центра "МедЛаб" Анна Концурак также отметила снижение количества обращений для тестирования на COVID-19 методом ПЦР, но "несущественное". "Однозначные выводы сделать нельзя, так как одновременно со снижением количества выполненных тестов доля позитивных результатов среди них выросла", - сказала она.

Кроме того, Концурак обратила внимание на тенденцию увеличения обращений после заболевания для определения наличия антител в крови.

"При этом, со слов пациента, обращения для ПЦР-тестирования предварительно не было ни в одно медицинское учреждение. Опять же, со слов пациентов, они переболели дома, никуда не обращались, в том числе и к семейному врачу, а обратились в лабораторию после заболевания, чтобы убедиться в том, что это был именно COVID-19 и что выработались антитела", - сказала она.

Эксперт делает вывод, что в целом люди обращаются за медицинской помощью и диагностикой не в меньшей мере, чем пару месяцев назад.

Со своей стороны коммерческий директор лаборатории "Синэво" Николай Скавронский также обратил внимание на снижение спроса на тесты на COVID-19.

"Длительное время спрос на тесты, которые свидетельствуют про наличие заболевания коронавирусом, был стабильно высоким, в том числе на ПЦР-тест, анализ на антиген, анализы на антитела к ковиду IgM и IgA. Еще месяц назад "Синэво" выполняла ежедневно более 6 тыс. тестов, позволяющих утверждать, болеет ли человек прямо сейчас, доля ПЦР- тестов была около 2/3 от всех "острофазовых" исследований. В последние дни мы в "Синэво" видим существенное снижение спроса на данные тесты в целом и на ПЦР в частности", - сказал он.

При этом Скавронский подчеркнул, что доля положительных результатов, свидетельствующих о наличии заболевания, остается стабильной: примерно каждый третий результат положительный.

Как сообщалось, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, количество выявленных случаев COVID-19 в Украине сокращается третью неделю подряд. В частности, за с 14 по 20 декабря вывили 70,327 тыс. случаев заболеваемости, неделей ранее - 78,712 тыс.

За неделю с 14 по 20 декабря в Украине провели 250,417 тыс. тестирований методом ПЦР. Помимо этого уже более 10 дней проводятся исследования экспресс-тестами на антиген - за предыдущую неделю провели 6,355 тыс. тестов, из которых положительными оказалось 1,063 тыс.

Загруженность медучреждений в целом по стране составляет 41%. Мобильные бригады осуществили 1,3 тыс. выездов к пациентам через запрос в контакт-центр, а врачи предоставили 350 разных консультаций.