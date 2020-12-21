Медицина

17:56 21.12.2020

Появление нового штама Sars-Cov-2 не является поводом для беспокойства - ЦОЗ

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Появление нового штама Sars-Cov-2 не является поводом для беспокойства - ЦОЗ

Появление нового штама короновируса Sars-Cov-2 не является поводом для беспокойства, считают эксперты Центра общественного здоровья (ЦОЗ)

"Вирусы постоянно подвергаются мутациям. Появление нового варианта SARS-CoV-2 ожидаемо и не является поводом для беспокойства. Диверсификацию SARS-CoV-2 в результате процессов эволюции и адаптации наблюдают во всем мире, и она будет происходить из-за постоянной передачи вирусов", - сообщается на сайте ЦОЗ.

В месте с тем, в центре отметили, что большинство возникающих мутаций не дает селективного преимущества вируса, однако некоторые мутации или комбинации мутаций могут обеспечить ему селективное преимущество, например, ускоренную передачу.

"Предварительные результаты моделирования, сообщенные Великобританией 19 декабря, дают основания предположить, что новый вариант SARS-CoV-2 способен быстрее передаваться между людьми, чем другие варианты коронавируса, с прогнозируемым ускорением передачи до 70%, что может увеличить вероятность распространения", - отметили в ЦОЗ.

Эксперты центра обращают внимание, что в настоящее время нет признаков повышенной тяжести инфекции (или смертности), связанных с этим вариантом SARS-CoV-2. Вместе с тем, в ЦОЗ отметили, что большинство случаев инфицирования новым вариантом SARS-CoV-2 регистрировали у людей до 60 лет, у которых реже развиваются тяжелые симптомы.

В центре также отметили, что мониторинг первичной вакцинации также может помочь понять эффективность вакцины против COVID-19, которую используют в Великобритании, против новой мутации Sars-Cov-2.

Как сообщалось, 14 декабря 2020 власти Великобритании сообщили, что в результате секвенирования вирусного генома обнаружен новый вариант SARS-CoV-2, носителями которого по состоянию на 13 декабря являются не менее 1000 человек. Исследования для понимания влияния новой мутации на клиническую картину и общественное здоровье продолжаются.

По информации от ВОЗ и CDC, этот вариант SARS-CoV-2 характеризуется набором мутаций белка шиповидного отростка. Некоторые из этих мутаций уже были обнаружены в других регионах мира, но о таком их сочетание вне Великобритании пока не сообщали.

В настоящее время около 30 стран Европы уже прекратили сообщение с Великобританией, чтобы предотвратить распространение нового штамма вируса.

Необычно большое количество мутаций спайк-белков и другие геномные свойства нового варианта SARS-CoV-2 свидетельствуют о том, что этот вариант появился не из-за постепенного накопления мутаций в Великобритании.

Теги: #коронавирус #цоз
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