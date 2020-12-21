Медицина

10:26 21.12.2020

Финансирование пилота по трансплантации в 2021г вырастет более чем в 4 раза

2 мин читать
Финансирование пилота по трансплантации в 2021г вырастет более чем в 4 раза

Финансирование пилотного проекта по трансплантации в Украине в 2021 году вырастет более чем в четыре раза - до 502 млн грн, сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Финансирование пилота по трансплантации в бюджете 2021 года увеличено более чем в четыре раза и будет составлять 502 млн грн, в 2020 году было 112 млн грн",- сказал он, добавив, что также в следующем году предусмотрено финансирование Национального центра по трансплант-координации.

Иващенко отметил, что Министерство юстиции зарегистрировало приказы, которые будут регулировать направление трансплантации. "На предыдущей неделе Минюст зарегистрировал приказы, которые в дальнейшем будут регламентировать деятельность в этом направлении. Речь идет о приказе о введении в перечень должностей в медучреждениях должность трансплант-координаторов. Теперь медучреждения могут официально брать таких специалистов на работу. А также о внесении изменений в приказ о порядке проведения диагностики смерти мозга, который предусматривает возможность центров забора органов привлекать трансплант-координаторов из других медучреждений во время проведения процедуры диагностики смерти мозга", - сказал он.

Замминистра добавил, что Минздрав также ожидает утверждения Кабмином Положения о единой государственной информационной системе по вопросам трансплантации, постановления об увеличении количества участников пилотного проекта и внесения изменений в действующие тарифы по трансплантации.

Помимо этого Иващенко отметил, что в Украине за год провели семь трансплантаций сердца, 19 трансплантаций печени, 91 трансплантаций почек, 138 трансплантаций костного мозга. Также за год количество медучреждений в пилоте увеличилось с 12 до 24, еще 14 медучреждений подали заявки на участие.

Теги: #бюджет #медицина #трансплантация #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:03 21.12.2020
Количество выявленных случаев COVID-19 в Украине сокращается третью неделю кряду – Степанов

Количество выявленных случаев COVID-19 в Украине сокращается третью неделю кряду – Степанов

19:46 20.12.2020
Марченко считает неприемлемым поведение Степанова в процессе подготовки проекта госбюджета-2021

Марченко считает неприемлемым поведение Степанова в процессе подготовки проекта госбюджета-2021

07:53 19.12.2020
Трамп подписал двухдневный бюджет, представленный Конгрессом – СМИ

Трамп подписал двухдневный бюджет, представленный Конгрессом – СМИ

02:27 19.12.2020
Палата представителей американского Конгресса приняла проект бюджета на два дня

Палата представителей американского Конгресса приняла проект бюджета на два дня

00:33 19.12.2020
В госбюджете-2021 предусмотрено увеличение заработных плат для всех медиков - Шмыгаль

В госбюджете-2021 предусмотрено увеличение заработных плат для всех медиков - Шмыгаль

22:47 18.12.2020
Доходы и расходы госбюджета-2020 будут выполнены в полном объеме - глава Минфина

Доходы и расходы госбюджета-2020 будут выполнены в полном объеме - глава Минфина

22:27 18.12.2020
Медицина и сектор безопасности в 2021 году получат самое большое финансирование в истории независимой Украины - Зеленский

Медицина и сектор безопасности в 2021 году получат самое большое финансирование в истории независимой Украины - Зеленский

12:04 17.12.2020
Кличко: Бюджет Киева не получил 5 млрд грн из-за пандемии, из них 3 млрд грн – НДФЛ

Кличко: Бюджет Киева не получил 5 млрд грн из-за пандемии, из них 3 млрд грн – НДФЛ

11:52 17.12.2020
Регионы обещают дополнительно оборудовать кислородом 30 тыс. коек для COVID-19 – замминистра здравоохранения

Регионы обещают дополнительно оборудовать кислородом 30 тыс. коек для COVID-19 – замминистра здравоохранения

11:25 17.12.2020
Рекордное количество лексредств на 7,3 млрд грн зашло в систему здравоохранения Украины в 2020г

Рекордное количество лексредств на 7,3 млрд грн зашло в систему здравоохранения Украины в 2020г

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина может стать площадкой производства лекарств, необходимых для преодоления пандемии - посол Германии

Кабмин утвердит Национальный план вакцинации от коронавируса на следующей неделе

Вакцинацию от COVID-19 в Украине будут проводить в несколько этапов – министр здравоохранения

Минздрав на следующей неделе начнет "пилот" программного продукта для отработки механизма приглашения на вакцинацию от COVID-19

Расходы на медицину будут рекордными в 2021 году – Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Аллергическая реакция на вакцину от коронавируса компании Pfizer выявлена в США

Вторая вакцина от COVID-19 одобрена для использования в США

Трамп: власти США одобрили вакцину от COVID-19 компании Moderna и приступают к ее распределению

Украина может стать площадкой производства лекарств, необходимых для преодоления пандемии - посол Германии

Кабмин утвердит Национальный план вакцинации от коронавируса на следующей неделе

Около 59% ковидных коек оснащено кислородом – Степанов

К пациенту в критическом состоянии "скорая" должна приехать за 10 минут – Минздрав

Компания Pfizer подала заявку на использование своей вакцины от COVID-19 в Японии

Вакцинацию от COVID-19 в Украине будут проводить в несколько этапов – министр здравоохранения

Минздрав на следующей неделе начнет "пилот" программного продукта для отработки механизма приглашения на вакцинацию от COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА