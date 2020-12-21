Финансирование пилота по трансплантации в 2021г вырастет более чем в 4 раза

Финансирование пилотного проекта по трансплантации в Украине в 2021 году вырастет более чем в четыре раза - до 502 млн грн, сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Финансирование пилота по трансплантации в бюджете 2021 года увеличено более чем в четыре раза и будет составлять 502 млн грн, в 2020 году было 112 млн грн",- сказал он, добавив, что также в следующем году предусмотрено финансирование Национального центра по трансплант-координации.

Иващенко отметил, что Министерство юстиции зарегистрировало приказы, которые будут регулировать направление трансплантации. "На предыдущей неделе Минюст зарегистрировал приказы, которые в дальнейшем будут регламентировать деятельность в этом направлении. Речь идет о приказе о введении в перечень должностей в медучреждениях должность трансплант-координаторов. Теперь медучреждения могут официально брать таких специалистов на работу. А также о внесении изменений в приказ о порядке проведения диагностики смерти мозга, который предусматривает возможность центров забора органов привлекать трансплант-координаторов из других медучреждений во время проведения процедуры диагностики смерти мозга", - сказал он.

Замминистра добавил, что Минздрав также ожидает утверждения Кабмином Положения о единой государственной информационной системе по вопросам трансплантации, постановления об увеличении количества участников пилотного проекта и внесения изменений в действующие тарифы по трансплантации.

Помимо этого Иващенко отметил, что в Украине за год провели семь трансплантаций сердца, 19 трансплантаций печени, 91 трансплантаций почек, 138 трансплантаций костного мозга. Также за год количество медучреждений в пилоте увеличилось с 12 до 24, еще 14 медучреждений подали заявки на участие.