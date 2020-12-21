Аллергическая реакция на вакцину от коронавируса компании Pfizer выявлена в США

У пяти вакцинированных разработанной компаниями Pfizer Inc и BioNTech вакциной выявлена аллергическая реакция, сообщил журналистам представитель американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Питер Маркс.

По его словам, аллергическую реакцию может вызывать химическое вещество полиэтиленгликоль, которое входит в состав как вакцины Pfizer, так и одобренной на днях вакцины американской компании Moderna.

В настоящее время FDA изучает вопросы, связанные с аллергией при вакцинировании, отметил он.

СМИ обратили внимание, что случаи аллергической реакции схожи с двумя случаями, о которых сообщалось на прошлой неделе в Великобритании, которая также приступила к вакцинированию населения с применением вакцины Pfizer Inc и BioNTech SE.