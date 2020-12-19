Медицина

09:45 19.12.2020

Вторая вакцина от COVID-19 одобрена для использования в США

1 мин читать
Вторая вакцина от COVID-19 одобрена для использования в США

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США 18 декабря выдало экстренное разрешение на использование в стране вакцины от коронавируса, разработанной американской фармацевтической компанией Moderna, сообщается на сайте регулятора.

Применение вакцины разрешено для лиц в возрасте 18 лет и старше. FDA посчитало, что предоставленные компанией документы подтверждают эффективность вакцины, а ее известные и потенциальные преимущества перевешивают известные и потенциальные риски.

"Предоставив доступ к двум вакцинам для предотвращения COVID-19, FDA сделало еще один важный шаг в борьбе с глобальной пандемией, которая ежедневно приводит к огромному числу госпитализаций и смертей в Соединенных Штатах", - сказал глава регулятора Стивен Хан.

Эффективность вакцины, согласно данным разработчика и докладу FDA, превышает 94%.

Ранее группа экспертов FDA рекомендовала разрешить экстренное применение вакцины компании Moderna.

Вакцина состоит из двух доз. Вторая доза вводится через 28 дней после первой. При температуре -20°С вакцина может храниться до полугода. Ожидается, что с производственных объектов на северо-востоке США вакцина Moderna будет поступать на распределительный центр в городе Ирвинг в Техасе, оттуда - в больницы и аптеки.

Первой вакциной, получившей экстренное разрешение на использование в США, стала разработка компаний Pfizer и BioNTech. Ею в стране уже начали массово вакцинировать людей.

Теги: #сша #вакцина #moderna
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:17 19.12.2020
Вакцина компании Pfizer вызвала аллергию у пяти человек

Вакцина компании Pfizer вызвала аллергию у пяти человек

09:06 19.12.2020
Администрация Трампа решила закрыть последние два генконсульства США в РФ

Администрация Трампа решила закрыть последние два генконсульства США в РФ

07:53 19.12.2020
Трамп подписал двухдневный бюджет, представленный Конгрессом – СМИ

Трамп подписал двухдневный бюджет, представленный Конгрессом – СМИ

02:27 19.12.2020
Палата представителей американского Конгресса приняла проект бюджета на два дня

Палата представителей американского Конгресса приняла проект бюджета на два дня

20:44 18.12.2020
Байден с супругой в понедельник сделают прививки от COVID-19

Байден с супругой в понедельник сделают прививки от COVID-19

15:39 18.12.2020
Трамп: власти США одобрили вакцину от COVID-19 компании Moderna и приступают к ее распределению

Трамп: власти США одобрили вакцину от COVID-19 компании Moderna и приступают к ее распределению

12:34 18.12.2020
Украина надеется привлечь инвесторов и партнеров из США благодаря реформированию ОПК – встреча Уруского с атташе по вопросам обороны посольства США

Украина надеется привлечь инвесторов и партнеров из США благодаря реформированию ОПК – встреча Уруского с атташе по вопросам обороны посольства США

09:19 18.12.2020
Компания Pfizer подала заявку на использование своей вакцины от COVID-19 в Японии

Компания Pfizer подала заявку на использование своей вакцины от COVID-19 в Японии

07:50 18.12.2020
COVID-19 обнаружен у советника Байдена, сам Байден не заразился

COVID-19 обнаружен у советника Байдена, сам Байден не заразился

06:55 18.12.2020
Эксперты FDA рекомендовали одобрить в США вакцину Moderna от коронавируса

Эксперты FDA рекомендовали одобрить в США вакцину Moderna от коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина может стать площадкой производства лекарств, необходимых для преодоления пандемии - посол Германии

Кабмин утвердит Национальный план вакцинации от коронавируса на следующей неделе

Вакцинацию от COVID-19 в Украине будут проводить в несколько этапов – министр здравоохранения

Минздрав на следующей неделе начнет "пилот" программного продукта для отработки механизма приглашения на вакцинацию от COVID-19

Расходы на медицину будут рекордными в 2021 году – Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина может стать площадкой производства лекарств, необходимых для преодоления пандемии - посол Германии

Кабмин утвердит Национальный план вакцинации от коронавируса на следующей неделе

Около 59% ковидных коек оснащено кислородом – Степанов

К пациенту в критическом состоянии "скорая" должна приехать за 10 минут – Минздрав

Регионы обещают дополнительно оборудовать кислородом 30 тыс. коек для COVID-19 – замминистра здравоохранения

Рекордное количество лексредств на 7,3 млрд грн зашло в систему здравоохранения Украины в 2020г

Вакцинацию от COVID-19 в Украине будут проводить в несколько этапов – министр здравоохранения

Минздрав на следующей неделе начнет "пилот" программного продукта для отработки механизма приглашения на вакцинацию от COVID-19

После одобрения вакцины уполномоченным европейским органом Еврокомиссия даст ей разрешение "со сверхзвуковой скоростью"

Кабмин определил 4 категории обращений за экстренной медицинской помощью

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА