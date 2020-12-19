Вторая вакцина от COVID-19 одобрена для использования в США

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США 18 декабря выдало экстренное разрешение на использование в стране вакцины от коронавируса, разработанной американской фармацевтической компанией Moderna, сообщается на сайте регулятора.

Применение вакцины разрешено для лиц в возрасте 18 лет и старше. FDA посчитало, что предоставленные компанией документы подтверждают эффективность вакцины, а ее известные и потенциальные преимущества перевешивают известные и потенциальные риски.

"Предоставив доступ к двум вакцинам для предотвращения COVID-19, FDA сделало еще один важный шаг в борьбе с глобальной пандемией, которая ежедневно приводит к огромному числу госпитализаций и смертей в Соединенных Штатах", - сказал глава регулятора Стивен Хан.

Эффективность вакцины, согласно данным разработчика и докладу FDA, превышает 94%.

Ранее группа экспертов FDA рекомендовала разрешить экстренное применение вакцины компании Moderna.

Вакцина состоит из двух доз. Вторая доза вводится через 28 дней после первой. При температуре -20°С вакцина может храниться до полугода. Ожидается, что с производственных объектов на северо-востоке США вакцина Moderna будет поступать на распределительный центр в городе Ирвинг в Техасе, оттуда - в больницы и аптеки.

Первой вакциной, получившей экстренное разрешение на использование в США, стала разработка компаний Pfizer и BioNTech. Ею в стране уже начали массово вакцинировать людей.