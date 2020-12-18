Медицина

15:39 18.12.2020

Трамп: власти США одобрили вакцину от COVID-19 компании Moderna и приступают к ее распределению

2 мин читать
Трамп: власти США одобрили вакцину от COVID-19 компании Moderna и приступают к ее распределению

Администрация США в незамедлительном порядке приступает к распределению одобренной вакцины от коронавируса COVID-19 производства компании Moderna, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Вакцина компании Moderna одобрена подавляющим числом голосов. Распределение начнется немедленно", - написал Трамп в Twitter.

"Европа и остальные части мира серьезно пострадали от китайского вируса - в частности, Германия, Франция, Испания и Италия. Вакцины уже в пути!" - добавил американский президент.

Ранее в пятницу стало известно, группа экспертов Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендовала разрешить экстренное применение вакцины от коронавируса COVID-19 компании Moderna.

По сообщению Bloomberg, 20 экспертов высказались за применение вакцины, один воздержался. Против вакцины не проголосовал никто.

Голосование специалистов состоялось после обсуждения с участием представителей Moderna, научных сотрудников ведомства и общественности.

Американские СМИ отмечали, что в случае быстрого одобрения FDA вакцина от Moderna может начать поступать в штаты в уже понедельник. В компании ранее пообещали предоставить 50 млн доз вакцин за декабрь, что позволит привить 25 млн. человек: каждому человеку для вакцинации требуется сделать два укола.

1 декабря американская компания Moderna сообщила, что направила запрос в FDA для получения разрешения на экстренное использование вакцины от коронавируса COVID-19. Ранее сообщилось о 94,1% ее эффективности.

Вакцина состоит из двух доз. Вторая доза вводится через 28 дней после первой. Хранить вакцину нужно при температуре около минус 20 градусов по Цельсию. В таких условиях она может оставаться пригодной до полугода.

Ожидается, что с производственных объектов на северо-востоке США вакцина Moderna будет поступать на распределительный центр в городе Ирвинг в Техасе, откуда затем в больницы и аптеки.

Заявка на экстренное использование - это запрос на начало применения препарата, не дожидаясь завершения абсолютно всех проверок его воздействия на организм.

Ранее FDA одобрило применение вакцины компаний Pfizer и BioNTech, эффективность которой по итогам финальных клинических испытаний составила 95%. На этой неделе в США стартовала массовая вакцинация.

 

Теги: #сша #трамп #вакцина
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:34 18.12.2020
Украина надеется привлечь инвесторов и партнеров из США благодаря реформированию ОПК – встреча Уруского с атташе по вопросам обороны посольства США

Украина надеется привлечь инвесторов и партнеров из США благодаря реформированию ОПК – встреча Уруского с атташе по вопросам обороны посольства США

09:19 18.12.2020
Компания Pfizer подала заявку на использование своей вакцины от COVID-19 в Японии

Компания Pfizer подала заявку на использование своей вакцины от COVID-19 в Японии

07:50 18.12.2020
COVID-19 обнаружен у советника Байдена, сам Байден не заразился

COVID-19 обнаружен у советника Байдена, сам Байден не заразился

06:55 18.12.2020
Эксперты FDA рекомендовали одобрить в США вакцину Moderna от коронавируса

Эксперты FDA рекомендовали одобрить в США вакцину Moderna от коронавируса

00:37 18.12.2020
Палата представителей США займётся расследованием масштабной хакерской атаки

Палата представителей США займётся расследованием масштабной хакерской атаки

20:51 17.12.2020
Шмыгаль: вакцины от COVID-19 для всех невозможно привезти сразу, но и не все захотят вакцинироваться

Шмыгаль: вакцины от COVID-19 для всех невозможно привезти сразу, но и не все захотят вакцинироваться

19:51 17.12.2020
Европейское агентство намерено 6 января завершить рассмотрение заявки Moderna на одобрение вакцины от COVID-19

Европейское агентство намерено 6 января завершить рассмотрение заявки Moderna на одобрение вакцины от COVID-19

12:46 17.12.2020
Зеленский: нам нужно получить первые партии вакцины от Covid-19 уже в январе

Зеленский: нам нужно получить первые партии вакцины от Covid-19 уже в январе

09:28 17.12.2020
Байден уверен, что его сын не совершал налоговых нарушений

Байден уверен, что его сын не совершал налоговых нарушений

07:42 17.12.2020
COVID-19 выявлен у министра внутренних дел США

COVID-19 выявлен у министра внутренних дел США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина может стать площадкой производства лекарств, необходимых для преодоления пандемии - посол Германии

Кабмин утвердит Национальный план вакцинации от коронавируса на следующей неделе

Вакцинацию от COVID-19 в Украине будут проводить в несколько этапов – министр здравоохранения

Минздрав на следующей неделе начнет "пилот" программного продукта для отработки механизма приглашения на вакцинацию от COVID-19

Расходы на медицину будут рекордными в 2021 году – Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина может стать площадкой производства лекарств, необходимых для преодоления пандемии - посол Германии

Кабмин утвердит Национальный план вакцинации от коронавируса на следующей неделе

Около 59% ковидных коек оснащено кислородом – Степанов

К пациенту в критическом состоянии "скорая" должна приехать за 10 минут – Минздрав

Регионы обещают дополнительно оборудовать кислородом 30 тыс. коек для COVID-19 – замминистра здравоохранения

Рекордное количество лексредств на 7,3 млрд грн зашло в систему здравоохранения Украины в 2020г

Вакцинацию от COVID-19 в Украине будут проводить в несколько этапов – министр здравоохранения

Минздрав на следующей неделе начнет "пилот" программного продукта для отработки механизма приглашения на вакцинацию от COVID-19

После одобрения вакцины уполномоченным европейским органом Еврокомиссия даст ей разрешение "со сверхзвуковой скоростью"

Кабмин определил 4 категории обращений за экстренной медицинской помощью

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА