Медицина

13:23 18.12.2020

Украина может стать площадкой производства лекарств, необходимых для преодоления пандемии - посол Германии

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Украина может стать площадкой производства лекарств, необходимых для преодоления пандемии - посол Германии

Украина имеет шанс стать площадкой производства лекарственных препаратов для борьбы с пандемией COVID-19, заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"Хотя нам необходимо международное сотрудничество и глобализация, и Германия будет оставаться преданным сторонником этих процессов в будущем, есть вещи, которые необходимо переносить на родную почву. Это инициатива в пределах немецкой экономики, которая предусматривает, что жизненно необходимые товары, которые нам необходимы, в том числе для того, чтобы бороться с пандемией, например, основные ингредиенты медицинских препаратов, необходимо производить ближе к дому. Это также шанс для Украины", - сказала Фельдгузен во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности в пятницу.

Посол уточнила, что Украина географически близка ЕС, Германии и имеет большой объем квалифицированных трудовых ресурсов. По ее словам, Украина может стать той страной, где лекарственные препараты и также другие категории продуктов, могут производиться.

Фельдгузен призвала Украину продолжать реформу системы общественного здоровья, чтобы она могла реагировать на пандемии, которые, вероятно, будут появляться.

"Если сопоставить Германию и Украину, внедрившие в начале жесткие меры, ограничения, обе наши страны выиграли время, чтобы адаптироваться к пандемии. Наши системы здравоохранения не были перегружены в результате пандемии, и пациенты могли получать доступ к лечению", - пояснила она.

Кроме того, посол поблагодарила Украину в аспекте международного сотрудничества за то, что она направляла своих врачей в Италию, а самолетом "Мрия" направлялись средства индивидуальной защиты во многие страны.

Теги: #лекарства #пандемия #фельдхузен #украина
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