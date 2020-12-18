Медицина

11:37 18.12.2020

Кабмин утвердит Национальный план вакцинации от коронавируса на следующей неделе

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Кабмин утвердит Национальный план вакцинации от коронавируса на следующей неделе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что на следующей неделе правительство утвердит Национальный план вакцинации от COVID-19.

"Министерство здравоохранения разработало Национальный план вакцинации, который сейчас обсуждается на уровне правительства. Уже на следующей неделе этот план будет утвержден", - сказал Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Премьер отметил, что данный план предусматривает вакцинацию 50% населения страны, что составляет почти 21 млн человек.

По его словам, в приоритетную группу по вакцинации попадают медработники, военнослужащие, которые принимают участие в ООС, работники социальной сферы, персонал и лица, которые проживают в разного вида интернатных заведениях, работники критически важных структур государственной безопасности, включая ГСЧС, Нацполицию, Нацгвардию, военнослужащих ВСУ, МВД, сотрудники сферы образования, пожилые люди старше 60 лет, который находятся в группах риска.

Премьер отметил, что вакцинацию предлагается проводить на базе действующих кабинетов вакцинации, которых в Украине более 11 тыс. Также предусматривается создание мобильных бригад.

Теги: #вакцинация #план #кабмин
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