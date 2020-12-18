Около 59% ковидных коек оснащено кислородом – Степанов

Около 59% из 63,68 тыс. ковидных коек в украинских больницах оснащены кислородом, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сейчас в учреждениях здравоохранения у нас 63,68 тыс. коек отведено под COVID-19, из них 37308 обеспечены или централизованной подачей кислорода, или у этой койки находится кислородный концентратор. Общая обеспеченность составляет 58,6%", - сказал он на брифинге в пятницу.

Степанов отметил, что по состоянию на утро пятницы в больницах свободны 22016 ковидных коек.