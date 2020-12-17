Медицина

11:52 17.12.2020

Регионы обещают дополнительно оборудовать кислородом 30 тыс. коек для COVID-19 – замминистра здравоохранения

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Регионы обещают дополнительно оборудовать кислородом 30 тыс. коек для COVID-19 – замминистра здравоохранения

Регионы до конца года обещают оборудовать кислородом дополнительно более 30 тыс. коек для пациентов с COVID-19, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"В настоящее время освоение средств (по обеспечению коек кислородом в регионах – ИФ), по данным Государственного казначейства, составило более 750 млн грн. Всего в Украине до конца года регионы обещают обустроить кислородом более 30 тыс. коек дополнительно", - сказала она.

Как сообщалось, по состоянию на 9 декабря подачей кислорода было обеспечено 54% коек, выделенных под COVID-19 (33,606 тыс.).

Теги: #коронавирус #регионы #минздрав
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