Медицина

11:25 17.12.2020

Рекордное количество лексредств на 7,3 млрд грн зашло в систему здравоохранения Украины в 2020г

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Рекордное количество лексредств на 7,3 млрд грн зашло в систему здравоохранения Украины в 2020г

В 2020 году в Украине закупили лекарственных средств на общую сумму около 7,3 млрд грн, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"В систему здравоохранения в 2020 году зашло рекордное количество лексредств на сумму 6,1 млрд грн. Мы еще ожидаем за декабрь дополнительные поставки на сумму более 1 млрд грн. Для сравнения - в 2019 году было поставлено лексредств на сумму 5,4 млрд грн, в 2018 году – на около 5 млрд грн", - сказала она, добавив, что это более 40 программ по разным направлениям.

Помимо этого, Шаталова подчеркнула, что до конца года в Украину поставят 49 компьютерных томографов (КТ).

"По состоянию на утро четверга 18 КТ поставлено в медучреждения. Такую информацию предоставляет госпредприятие "Медицинские закупки Украины". До конца года обещают обеспечить поставку 49 КТ. В целом по Украине на протяжении нескольких месяцев установят 161 КТ. Общая стоимость проекта составляет 2,3 млрд грн",- сообщила замминистра.

Теги: #лекарства #минздрав #закупки
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