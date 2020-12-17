Медицина

10:33 17.12.2020

Вакцинацию от COVID-19 в Украине будут проводить в несколько этапов – министр здравоохранения

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Вакцинацию от COVID-19 в Украине будут проводить в несколько этапов – министр здравоохранения

Вакцинацию от COVID-19 в Украине будут проводить в несколько этапов для разных групп населения, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Мы заканчиваем разработку Национального плана внедрения вакцинации от COVID-19 на территории Украины. Думаю, что в пятницу смогу его подписать и утвердить соответствующим приказом. Мы четко проработали все этапы проведения вакцинации" - сказал он.

По словам министра, на первом этапе, когда будет низкий доступ к вакцине и количество вакцин не будет превышать 10% от общего количества населения, запланировано охватить не менее 700 тыс. человек: медработников, военнослужащих ООС, работников соцсферы, работников интернатов, домов для людей пожилого возраста.

На втором этапе вакциной обеспечат людей возрастом старше 60 лет, работников учебных заведений, работников структур, обеспечивающих безопасность государства, в частности ГСЧС, Нацполиции и др.

На третьем - людей от 17 до 59 лет, которые относятся к группам медицинского риска, другие категории населения и профессиональных групп, которые имеют риск заболеваемости.

Планируется также предусмотреть проведение вакцинации для граждан, которые проживают на временно оккупированных территориях.

Вакцинация будет проходить на базе кабинетов прививок, в Украине по состоянию на декабрь их 11,346 тыс.

"Мы планируем создать мобильные бригады по иммунизации при условии обеспечения всеми необходимыми средствами для осуществления вакцинации. Мобильные бригады во всех регионах будут способны осуществлять до 190 тыс. прививок в неделю. Также планируется проводить прививки через сеть семейных врачей (23,795 тыс. врачей "первички"). Кроме того, мы рассматриваем пути создания временных центров вакцинации",- сообщил Степанов, добавив, что таким образом Украина сможет делать более 2 млн прививок в неделю.

Помимо этого, министр отметил, что Минздрав совместно с Минцифры прорабатывают вариант создания соответствующей электронной платформы относительно регистрации граждан для вакцинации. "Также мы будем использовать запись по телефону через семейных врачей", - добавил он.

В то же время Степанов подчеркнул, что средств, заложенных в бюджете 2021 года, недостаточно для закупки вакцин.

"Мы провели детальный расчет суммы, которую необходимо было заложить в бюджет – 15,1 млрд грн. Но в бюджете 2021 года на вакцинацию выделено 2,6 млрд грн. Мы понимаем, что этой суммы будет недостаточно. Сейчас в экстренном порядке Минздрав ищет средства на закупку вакцин. Мы провели соответствующие расчеты, что мы можем сэкономить, провели консультации с правительством и дошли до того, что можем аккумулировать до 2,3 млрд грн. Наша позиция – вакцинировать всех граждан, но в первую очередь вакцинировать будут группы риска", - сказал он.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины планирует провести первую вакцинацию от COVID-19 в феврале 2021 года, ведет переговоры с компаниями-производителями вакцин от COVID-19. Кроме того, Украина получила от COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19) официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19 и ожидает поставку в конце первого – начале второго квартала 2021 года.

Теги: #вакцинация #степанов #минздрав
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