После одобрения вакцины уполномоченным европейским органом Еврокомиссия даст ей разрешение "со сверхзвуковой скоростью"

Новость о возможности скорого разрешения на использование вакцины BioNTech и Pfizer Inc. - это "свет в конце туннеля", и Еврокомиссия (ЕК) обеспечит доступ к ней в наикратчайший срок, заявил заместитель председателя ЕК Маргаритис Схинас.

"Как мы знаем, вакцина BioNTech и Pfizer должна получить разрешение на выпуск на рынок до конца года. Цель сейчас в том, чтобы рекомендация EMA (Европейского агентства лекарственных средств) была опубликована в ближайший понедельник. И если будет так, то Еврокомиссия сможет дать официальное разрешение выпуска на рынок со сверхзвуковой скоростью. Мы должны будем суметь за два дня дать такое разрешение. Обычно на это уходит два месяца", - сообщил зампред ЕК, выступая в среду на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе в дебатах о стратегии вакцинации населения против COVID-19.

Схинас объяснил, что рекомендацию на применение вакцины в ЕС дают не политики и не европейские институты, а независимый орган - EMA, который несет ответственность за такое решение.

По его мнению, важно, чтобы население понимало, что ЕС намеренно не слишком торопился с вакцинами, заботясь о безопасности, чтобы все были уверены, что вакцины не создадут риска.

"Европейский союз разрешит вакцины только в том случае, если они безопасны. Надо выстраивать доверие к ним. Это ключевой вопрос, если хотим гарантировать значительную вакцинацию граждан", - так еврокомиссар мотивировал необходимость разъяснительной работы среди населения.

Вместе с тем Схинас отметил, что "санитарная ситуация в Европе очень неопределенная". "Остается по-прежнему реальная угроза", - сказал он, предупредив, что с приближением рождественских празднеств особенно не стоит забывать, что "пандемия все еще в разгаре".

"Я бы хотел подчеркнуть важность сохранения бдительности. Мы продвигаемся в нашей работе по обретению вакцины. Мы подходим к последнему этапу. Но всё же надо продолжать сдерживать распространение вируса с использованием тестов, но также и с помещением зараженных на карантин. Индивидуальные и коллективные превентивные действия необходимы, если мы хотим, чтобы наши жизни перезапустились, чтобы перезапустилась наша экономика", - сказал заместитель председателя Европейской комиссии.

Накануне EMA сообщило, что эксперты ее комитета по лекарственным препаратам для человека (CHMP) проведут 21 декабря заседание по вакцине BioNTech и Pfizer, на котором будет поднят вопрос о выдаче разрешения на ее применение.

Как отмечалось в сообщении агентства, CHMP завершит свою оценку "в кратчайшие сроки и только после того, как данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины станут достаточно надежными и полными, чтобы определить, перевешивают ли преимущества вакцины ее риски".

Когда CHMP даст рекомендацию для выпуска вакцины на рынок ЕС, Европейская комиссия ускорит процесс принятия решения с целью предоставления в течение нескольких дней разрешения на ее коммерциализацию во всех государствах-членах ЕС и Европейской экономической зоны, говорилось в сообщении EMA.