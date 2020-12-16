Кабмин определил 4 категории обращений за экстренной медицинской помощью

Кабинет министров Украины определил четыре категории обращений относительно предоставления экстренной медпомощи в зависимости от состояния пациента – критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные.

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в среду.

Кроме того, правительство определило время доезда бригад "скорой" для категории "критических" – 10 минут, для категории "экстренных" – 20 минут. В некоторых условиях допускается превышение этого норматива, но не более чем в 25% критических случаев и 15% - для экстренных.

При неэкстренных и непрофильных случаях диспетчер будет рекомендовать обратиться к семейному врачу или в отделение экстренной медпомощи. В случае отсутствия такой возможности диспетчер направит бригаду "скорой" для неэкстренных случаев или предоставит дистанционную медицинскую консультацию для непрофильных.