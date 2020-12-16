Медицина

11:02 16.12.2020

Минздрав работает над цифровыми инструментами противодействия COVID-19

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Минздрав работает над цифровыми инструментами противодействия COVID-19

Министерство здравоохранения работает над восемью цифровыми инструментами противодействия COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Совместно с правительством, Министерством цифровой трансформации, Национальной службой здоровья команда Минздрава работает над внедрением инструментов противодействия распространения коронавирусной болезни. В настоящее время мы работаем над восемью цифровыми проектами, среди которых инструменты для координации госпитализаций, оптимизация отчетов медучреждений, цифровизация учета и регистрации подозрительных и подтвержденных случаев COVID-19, улучшение электронных направлений на ПЦР-тестирование. Кроме того, в ближайших планах цифровизация формы первичной учетной документации, экстренного сообщения о подозрении на COVID-19. Уже прошел государственную регистрацию соответствующий приказ Минздрава",- сказал он.

Кучер также анонсировал в 2021 году запуск ряда сервисов и электронного функционала eHealth, в частности электронного больничного, е-рецептов, плана лечения, модуля чувствительных данных, электронного кабинета пациента с интеграцией в портал "Дия".

Теги: #covid_19 #цифровизация #минздрав
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