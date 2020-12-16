Медицина

10:19 16.12.2020

Минздрав намерен начать вакцинацию от COVID-19 в феврале 2021

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Минздрав намерен начать вакцинацию от COVID-19 в феврале 2021

Министерство здравоохранения Украины планирует провести первую вакцинацию от COVID-19 в феврале 2021 года, ведет переговоры с компаниями-производителями вакцин от COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Мы работаем с производителями, которые проходят стадии сертификации вакцин и прошли все клиниспытания. У нас есть все предложения, мы их отшлифовываем. Мы поставили себе цель, чтобы первую вакцинацию мы начали в феврале 2021 года", - сказал он.

Министр также добавил, что Украина получила от COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19) официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19 и ожидает поставку в конце первого – начале второго квартала 2021 года.

Теги: #вакцинация #украина
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