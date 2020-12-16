Медицина

10:21 16.12.2020

"Синэво" инвестировало EUR200 тыс. в запуск нового поколения ПЦР-тестов к COVID-19

2 мин читать
"Синэво" инвестировало EUR200 тыс. в запуск нового поколения ПЦР-тестов к COVID-19

Крупнейшая в Украине сеть лабораторий "Синэво" инвестировала EUR200 тыс. в запуск нового поколения высокоточных ПЦР-тестов к COVID-19.

Как сообщается в пресс-релизе компании, благодаря высокой чувствительности реагентов и применению новых технологий, новые ПЦР тесты, кроме выявления самого вируса SARS-CoV-2, позволяют определять вирусную нагрузку и вероятную стадию заболевания, а также практически полностью исключают ложноотрицательные результаты.

Для проведения новых тестов "Синэво" закупила реагенты и оборудование американской компании Abbott, мощности оборудования позволяют выполнять до 30 тыс. тестов в месяц.

Чувствительность новых тестов составляет 100 копий на мл биоматериала в то время, как чувствительность подавляющего большинства тестов на украинском рынке – от 400 копий и выше.

"Новые тест-системы смогут выявлять положительный результат к COVID-19 на самых ранних или поздних стадиях заболевания, когда вируса очень мало в организме, в то время как остальные тест-системы еще или уже будут выдавать ложноотрицательные результаты, хотя человек болен", - сказал директор по развитию Синэво Николай Бутенко.

В отличие от представленных на украинском рынке тестов, новые ПЦР-тесты выполняются не ручной методикой, а на полностью автоматизированном оборудовании. Такая автоматизированная методика позволяет исключить из процесса человеческий фактор, насколько это вообще возможно.

Тест-системы Abbott прошли клинические испытания и имеют международную аккредитацию СЕ и FDA. Аналогичные реагенты для тестирования населения используют ведущие лаборатории США и Европы.

Срок выполнения новых ПЦР-тестов составит 48 часов в случае отрицательного результата и 72 часа в случае положительного результата.

Стоимость теста составляет 1900 грн.

Синэво входит в шведский медицинский холдинг Medicover. Сеть Синэво насчитывает более 300 лабораторных центров, работающих в 115 городах Украины, а также 7 лабораторий, в которых выполняется более 1,5 тыс. видов тестов.

В 2017 году Синэво в составе холдинга Medicover осуществила IРО на Стокгольмской фондовой бирже. Таким образом, Синэво стала первой и единственной в Украине медицинской компанией, акции которой котируются на международной бирже.

С 2007 года холдинг Medicover инвестировал в развитие компании более 50 млн евро.

Лабораторная сеть Synevo представлена в 10 странах Европы. Кроме Украины, лаборатории Synevo работают в Германии, Польше, Румынии, Турции, Беларуси, Грузии, Молдове, Болгарии и Сербии.

Теги: #синэво #пцр_тестирование
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:03 09.12.2020
Глава Минздрава Украины распорядился расширить количество лиц, подлежащих ПЦР-тестированию

Глава Минздрава Украины распорядился расширить количество лиц, подлежащих ПЦР-тестированию

11:07 23.10.2020
Степанов: наблюдатели в специальных избирательных участках должны сдать ПЦР-тест

Степанов: наблюдатели в специальных избирательных участках должны сдать ПЦР-тест

17:39 22.10.2020
"Синэво" получила первые 7,5 тыс. экспресс-тестов на антиген COVID-19, вторая партия составит 25 тыс. тестов

"Синэво" получила первые 7,5 тыс. экспресс-тестов на антиген COVID-19, вторая партия составит 25 тыс. тестов

19:50 20.10.2020
Донецкая область нуждается еще в 4 лабораториях, которые проводят ПЦР-исследования на COVID-19 - ОГА

Донецкая область нуждается еще в 4 лабораториях, которые проводят ПЦР-исследования на COVID-19 - ОГА

11:30 05.10.2020
"Синэво" инвестировала EUR300 тыс. в открытие специализированного COVID-центра в Киеве

"Синэво" инвестировала EUR300 тыс. в открытие специализированного COVID-центра в Киеве

19:01 02.10.2020
"Синэво" планирует запустить в Украине заявленные ВОЗ инновационные экспресс-тесты на COVID-19 в ближайшие недели

"Синэво" планирует запустить в Украине заявленные ВОЗ инновационные экспресс-тесты на COVID-19 в ближайшие недели

16:30 01.10.2020
Государство отказалось от предложения "Синэво" создать централизованную службу тестирования COVID-19 – коммерческий директор

Государство отказалось от предложения "Синэво" создать централизованную службу тестирования COVID-19 – коммерческий директор

09:53 29.09.2020
"Синэво" будет готово зайти в программу диагностики COVID-19 частными лабораториями за госбюджет при цене 900 грн за тест

"Синэво" будет готово зайти в программу диагностики COVID-19 частными лабораториями за госбюджет при цене 900 грн за тест

10:00 18.09.2020
Минздрав Украины намерен привлечь частные лаборатории к ПЦР-тестированию за счет госбюджета

Минздрав Украины намерен привлечь частные лаборатории к ПЦР-тестированию за счет госбюджета

14:03 09.09.2020
Справедливая цена на ПЦР-тесты на COVID-19 в частных лабораториях составляет около 1 тыс. грн – мнение

Справедливая цена на ПЦР-тесты на COVID-19 в частных лабораториях составляет около 1 тыс. грн – мнение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфин профинансирует расходы на бесплатную вакцинацию от COVID-19 и стационарное лечение COVID-19 – Радуцкий

Медуслуги в I квартале 2021 года не смогут финансироваться из-за неутверждения порядка реализации ПМГ на 2021 год – НСЗУ

COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от COVID-19 - Ляшко

Фармдистрибьютор "БаДМ" значительно завышал цены на медицинские маски в феврале – АМКУ

Минздрав ожидает сокращения количества заболевших COVID-19 после жесткого карантина на 50%

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав разработал законопроект, устанавливающий минимальную зарплату медиков

Минздрав работает над цифровыми инструментами противодействия COVID-19

Минздрав намерен начать вакцинацию от COVID-19 в феврале 2021

Правительство США ведет переговоры с Pfizer о расширении производства и поставок вакцины от COVID-19

Китайская компания Fosun Pharmaceutical купит у Pfizer не менее 100 млн доз вакцины от COVID-19

В Украине резко упали цены на медицинские маски

Вакцина Moderna от COVID-19 может быть одобрена в США 18 декабря

Постановление о карантине запрещает плановые госпитализации в коммунальных и госмедучреждениях, работа частных клиник не ограничивается

Степанов: бесплатно от COVID-19 вакцинируют около 21 млн украинцев из групп риска

Минфин профинансирует расходы на бесплатную вакцинацию от COVID-19 и стационарное лечение COVID-19 – Радуцкий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА