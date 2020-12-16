"Синэво" инвестировало EUR200 тыс. в запуск нового поколения ПЦР-тестов к COVID-19

Крупнейшая в Украине сеть лабораторий "Синэво" инвестировала EUR200 тыс. в запуск нового поколения высокоточных ПЦР-тестов к COVID-19.

Как сообщается в пресс-релизе компании, благодаря высокой чувствительности реагентов и применению новых технологий, новые ПЦР тесты, кроме выявления самого вируса SARS-CoV-2, позволяют определять вирусную нагрузку и вероятную стадию заболевания, а также практически полностью исключают ложноотрицательные результаты.

Для проведения новых тестов "Синэво" закупила реагенты и оборудование американской компании Abbott, мощности оборудования позволяют выполнять до 30 тыс. тестов в месяц.

Чувствительность новых тестов составляет 100 копий на мл биоматериала в то время, как чувствительность подавляющего большинства тестов на украинском рынке – от 400 копий и выше.

"Новые тест-системы смогут выявлять положительный результат к COVID-19 на самых ранних или поздних стадиях заболевания, когда вируса очень мало в организме, в то время как остальные тест-системы еще или уже будут выдавать ложноотрицательные результаты, хотя человек болен", - сказал директор по развитию Синэво Николай Бутенко.

В отличие от представленных на украинском рынке тестов, новые ПЦР-тесты выполняются не ручной методикой, а на полностью автоматизированном оборудовании. Такая автоматизированная методика позволяет исключить из процесса человеческий фактор, насколько это вообще возможно.

Тест-системы Abbott прошли клинические испытания и имеют международную аккредитацию СЕ и FDA. Аналогичные реагенты для тестирования населения используют ведущие лаборатории США и Европы.

Срок выполнения новых ПЦР-тестов составит 48 часов в случае отрицательного результата и 72 часа в случае положительного результата.

Стоимость теста составляет 1900 грн.

Синэво входит в шведский медицинский холдинг Medicover. Сеть Синэво насчитывает более 300 лабораторных центров, работающих в 115 городах Украины, а также 7 лабораторий, в которых выполняется более 1,5 тыс. видов тестов.

В 2017 году Синэво в составе холдинга Medicover осуществила IРО на Стокгольмской фондовой бирже. Таким образом, Синэво стала первой и единственной в Украине медицинской компанией, акции которой котируются на международной бирже.

С 2007 года холдинг Medicover инвестировал в развитие компании более 50 млн евро.

Лабораторная сеть Synevo представлена в 10 странах Европы. Кроме Украины, лаборатории Synevo работают в Германии, Польше, Румынии, Турции, Беларуси, Грузии, Молдове, Болгарии и Сербии.