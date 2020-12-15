Медицина

17:14 15.12.2020

В Украине резко упали цены на медицинские маски

3 мин читать
В Украине резко упали цены на медицинские маски

Оптовая цена на медицинские маски крупных украинских маркетплейсах за последние несколько недель снизилась примерно с 6 грн до 1,5 грн за маску, а в аптеках маски подешевели в среднем примерно до 3,5 грн, что почти втрое ниже ноябрьских цен.

В частности, корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина", который регулярно приобретал маски через интернет и почту по 6 грн за штуку, в декабре компания-продавец предложила дополнительно приобрести их в связи с резким удешевлением – до 2 грн за штуку.

Президент хоккейного клуба "Кривбасс", совладелец журнала "Playboy Ukraine" Александр Шевченко 10 декабря на странице в Facebook заявил о покупке одного из самых крупных производителей медтоваров в Украине, при этом не указав его название.

"Купил одно из самых больших производств медицинских товаров в Украине. Маски, защитные комбинезоны, медицинские халаты и т.д… (Рынок) просядет еще в два раза. Мощность 10 000 000 в месяц", - прокомментировал он в комментариях падение цены масок в аптеках с 9 до 4 грн.

По словам Шевченко, до покупки производства вся продукция уходила на больницы и госпредприятия по модели "Себестоимость х2" > посредник +300% > государственное предприятие".

Шевченко указал, что продукция сертифицирована в Украине, ЕС и США, в частности, прошла во второй тур тендера штата Нью-Йорк на закупку хирургических масок и с большой долей вероятности победит "за счет качества и политической составляющей - конкуренты китайцы".

По его словам, компания Safe World внесена в реестр ответственных за введение медицинских товаров в оборот на территории Украины. В то же время в реестре Гослекслужбы компания именно с таким названием отсутствует. В то же время известно, что Шевченко в конце ноября подал заявку на регистрацию товарного знака Safe World для широкого круга медтоваров, которая была опубликована 11 декабря. Под этим товарным знаком предлагаются и маски.

"Если вы владелец торговой сети, мы готовы вам отгрузить любой объем масок без предоплаты на реализацию при условии, что маска в розницу будет стоить не дороже 2 грн", – заявил Шевченко.

Он также сообщил, что было запущено производство детских масок специально для школ, которые будут отправляться бесплатно "по финалу финансового результата каждого месяца".

Согласно исследованию Антимонопольного комитета Украины, опубликованному на минувшей неделе, до эпидемии COVID-19 в 2019 году в стране было реализовано 7,05 млн медицинских масок, годом ранее – 7,54 млн, в 2017 году – 6,42 млн и в 2016 году – 8,11 млн штук. В рознице в этот период маски стоили от 1 грн до 1,7 грн за штуку.

В январе этого года продажи масок подскочили до 2,32 млн в месяц, однако цена составляла 1,1 грн. Среди украинских производителей крупнейшими продавцами в январе были ООО "Фирма "Технокомплекс" (Киев) – 649,1 тыс. штук, "Долфи-Украина" (Днепр) – 255,7 тыс. штук, "Допомога-1" (Яготин) – 137,3 тыс. штук и ООО "ТД "Кампус Коттон Клаб" (Киев) – 98,9 тыс. штук, однако ни в одной из этих компаний в госреестре нет в собственниках на текущий момент Шевченко.

Теги: #маски #цена #снижение
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:09 14.12.2020
Новогодний стол обойдется украинцам в среднем в 1706 грн, киевлянам – 1916грн

Новогодний стол обойдется украинцам в среднем в 1706 грн, киевлянам – 1916грн

09:36 11.12.2020
Более 200 млрд масок поставил Китай странам мира за время пандемии COVID-19

Более 200 млрд масок поставил Китай странам мира за время пандемии COVID-19

12:58 10.12.2020
Фармдистрибьютор "БаДМ" значительно завышал цены на медицинские маски в феврале – АМКУ

Фармдистрибьютор "БаДМ" значительно завышал цены на медицинские маски в феврале – АМКУ

00:03 21.11.2020
В Украине вступил в силу закон о штрафах на 170-255 грн за неношение маски в общественных местах

В Украине вступил в силу закон о штрафах на 170-255 грн за неношение маски в общественных местах

19:14 20.11.2020
Какао подорожало до максимума за 8 месяцев на новостях о покупке Hershey бобов через биржу

Какао подорожало до максимума за 8 месяцев на новостях о покупке Hershey бобов через биржу

13:34 12.11.2020
С начала ноября в Украине наблюдается динамика роста цены электроэнергии на РСВ

С начала ноября в Украине наблюдается динамика роста цены электроэнергии на РСВ

12:38 11.11.2020
ДТЭК опровергает информацию о якобы завышении компанией цены электроэнергии в Бурштынском острове 10 ноября

ДТЭК опровергает информацию о якобы завышении компанией цены электроэнергии в Бурштынском острове 10 ноября

05:34 09.11.2020
Байден планирует ввести в США обязательное ношение медицинских масок - представитель штаба

Байден планирует ввести в США обязательное ношение медицинских масок - представитель штаба

20:29 30.10.2020
За неиспользование масок в общественных местах Латвии с 20 ноября будет грозить штраф до 50 евро - закон

За неиспользование масок в общественных местах Латвии с 20 ноября будет грозить штраф до 50 евро - закон

06:53 28.10.2020
Режим обязательного ношения масок в общественных местах вводится в России

Режим обязательного ношения масок в общественных местах вводится в России

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфин профинансирует расходы на бесплатную вакцинацию от COVID-19 и стационарное лечение COVID-19 – Радуцкий

Медуслуги в I квартале 2021 года не смогут финансироваться из-за неутверждения порядка реализации ПМГ на 2021 год – НСЗУ

COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от COVID-19 - Ляшко

Фармдистрибьютор "БаДМ" значительно завышал цены на медицинские маски в феврале – АМКУ

Минздрав ожидает сокращения количества заболевших COVID-19 после жесткого карантина на 50%

ПОСЛЕДНЕЕ

Вакцина Moderna от COVID-19 может быть одобрена в США 18 декабря

Постановление о карантине запрещает плановые госпитализации в коммунальных и госмедучреждениях, работа частных клиник не ограничивается

Степанов: бесплатно от COVID-19 вакцинируют около 21 млн украинцев из групп риска

Минфин профинансирует расходы на бесплатную вакцинацию от COVID-19 и стационарное лечение COVID-19 – Радуцкий

Медуслуги в I квартале 2021 года не смогут финансироваться из-за неутверждения порядка реализации ПМГ на 2021 год – НСЗУ

Парламентский комитет здоровья нации попросит Счетную палату проверить эффективность проведения Минздравом закупок за госбюджет-2020

Минздрав работает над развитием eHealth– Степанов

AstraZeneca покупает американскую фармкомпанию Alexion за $39 млрд

COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от COVID-19 - Ляшко

В США вакцинация препаратом от Pfizer может начаться со следующей недели

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА