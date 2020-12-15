В Украине резко упали цены на медицинские маски

Оптовая цена на медицинские маски крупных украинских маркетплейсах за последние несколько недель снизилась примерно с 6 грн до 1,5 грн за маску, а в аптеках маски подешевели в среднем примерно до 3,5 грн, что почти втрое ниже ноябрьских цен.

В частности, корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина", который регулярно приобретал маски через интернет и почту по 6 грн за штуку, в декабре компания-продавец предложила дополнительно приобрести их в связи с резким удешевлением – до 2 грн за штуку.

Президент хоккейного клуба "Кривбасс", совладелец журнала "Playboy Ukraine" Александр Шевченко 10 декабря на странице в Facebook заявил о покупке одного из самых крупных производителей медтоваров в Украине, при этом не указав его название.

"Купил одно из самых больших производств медицинских товаров в Украине. Маски, защитные комбинезоны, медицинские халаты и т.д… (Рынок) просядет еще в два раза. Мощность 10 000 000 в месяц", - прокомментировал он в комментариях падение цены масок в аптеках с 9 до 4 грн.

По словам Шевченко, до покупки производства вся продукция уходила на больницы и госпредприятия по модели "Себестоимость х2" > посредник +300% > государственное предприятие".

Шевченко указал, что продукция сертифицирована в Украине, ЕС и США, в частности, прошла во второй тур тендера штата Нью-Йорк на закупку хирургических масок и с большой долей вероятности победит "за счет качества и политической составляющей - конкуренты китайцы".

По его словам, компания Safe World внесена в реестр ответственных за введение медицинских товаров в оборот на территории Украины. В то же время в реестре Гослекслужбы компания именно с таким названием отсутствует. В то же время известно, что Шевченко в конце ноября подал заявку на регистрацию товарного знака Safe World для широкого круга медтоваров, которая была опубликована 11 декабря. Под этим товарным знаком предлагаются и маски.

"Если вы владелец торговой сети, мы готовы вам отгрузить любой объем масок без предоплаты на реализацию при условии, что маска в розницу будет стоить не дороже 2 грн", – заявил Шевченко.

Он также сообщил, что было запущено производство детских масок специально для школ, которые будут отправляться бесплатно "по финалу финансового результата каждого месяца".

Согласно исследованию Антимонопольного комитета Украины, опубликованному на минувшей неделе, до эпидемии COVID-19 в 2019 году в стране было реализовано 7,05 млн медицинских масок, годом ранее – 7,54 млн, в 2017 году – 6,42 млн и в 2016 году – 8,11 млн штук. В рознице в этот период маски стоили от 1 грн до 1,7 грн за штуку.

В январе этого года продажи масок подскочили до 2,32 млн в месяц, однако цена составляла 1,1 грн. Среди украинских производителей крупнейшими продавцами в январе были ООО "Фирма "Технокомплекс" (Киев) – 649,1 тыс. штук, "Долфи-Украина" (Днепр) – 255,7 тыс. штук, "Допомога-1" (Яготин) – 137,3 тыс. штук и ООО "ТД "Кампус Коттон Клаб" (Киев) – 98,9 тыс. штук, однако ни в одной из этих компаний в госреестре нет в собственниках на текущий момент Шевченко.