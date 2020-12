Вакцина Moderna от COVID-19 может быть одобрена в США 18 декабря

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) намерено в пятницу разрешить экстренное использование разработанной компанией Moderna Inc. вакцины от коронавируса COVID-19, пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники.

"С учетом обнадеживающих результатов (клинических испытаний - ИФ) ведомство намерено выдать разрешение на экстренное применение вакцины в пятницу", - приводит издание слова источников, знакомых с планами FDA.

Ожидается, что в четверг состоится встреча экспертов, которые заслушают мнения представителей Moderna, научных сотрудников ведомства и общественности относительно препарата.

После обсуждений состоится голосование - эксперты смогут как рекомендовать, так и не рекомендовать Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрить вакцину Moderna. Однако, по данным The New York Times, специалисты, скорее всего, рекомендуют FDA разрешить ее применение.

1 декабря американская компания Moderna сообщила, что направила запрос в Управление по санитарному надзору США для получения разрешения на экстренное использование вакцины от коронавируса COVID-19. Ранее сообщилось о 94,1% ее эффективности.

Заявка на экстренное использование - это запрос на начало применения препарата, не дожидаясь завершения абсолютно всех проверок его воздействия на организм.

Ранее FDA одобрило применение вакцины компаний Pfizer и BioNTech. Накануне в США стартовала массовая вакцинация.